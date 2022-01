Pedagógussztrájk: ma két órára országszerte felfüggesztették az oktatást

"Ha a kormány figyelmen kívül hagyja a mai jelzést, általános sztrájkot hirdetünk" - nyilatkozta, az FSLI elnöke a HotNews.ro-nak. A szerdai sztrájkban való részvételre vonatkozó adatokat később, azok központosítását követően hozzák nyilvánosságra - közölte Marius Nistor, a Spiru Haret Oktatási Szakszervezet elnökeA statisztikusok a Szociáldemokrata Párt székháza előtt tüntettek. A statisztikai intézet alkalmazottai 10 és 12 óra között vonultak a PSD bukaresti székháza elé.Mindkét ágazat dolgozói a bérek (részleges) befagyasztása ellen tiltakoztak, és azt nehezményezték, hogy a kormány ismét elhalasztotta a 2017-es bértörvény által előírt béremelések és pótlékok folyósítását.A pedagógusok elégedetlenek az idei évben számukra előirányzott 4 százalékos béremeléssel, és azzal, hogy nem kapnak túlórapénzt, olyan körülmények között, amikor decemberben Romániában már meghaladta a 8 százalékot az éves inflációs ráta.A márciusban kezdődő népszámlálásra készülő statisztikusok egyebek mellett a munkaerőhiányra panaszkodnak, a 2000 állás közül 400 ugyanis betöltetlen.Az elszabadult energiaárak és a növekvő infláció közepette Romániában egymást érik a szakszervezeti megmozdulások az állami szektorban, miután az idei költségvetés megtervezésekor az államháztartási hiány leszorítása érdekében a kormány elnapolta a korábban tervezett közalkalmazotti béremelések egy részét. Szerdán a bukaresti tömegközlekedést üzemeltető vállalat alkalmazottai is tüntettek a bérek emeléséért, hétfőn pedig a rendőrszakszervezet és a börtönőrök érdekképviselete állt sztrájkőrséget a pénzügyminisztérium épülete előtt, tiltakozásul a korábban előirányzott béremelések elnapolása miatt.A 2022-es évre megszavazott állami költségvetés 4,6 százalékos gazdasági növekedéssel, 6,5 százalékos inflációval és 5,84 százalékos államháztartási hiánnyal számol.

