Konzorciumot hozott létre a Sapientia, a PKE és a Protestáns Teológiai Intézet

Tonk Márton a célok közé sorolta annak a lehetővé tételét, hogy a három egyetem diákjai hallgathassák a másik egyetem óráit is, és ott osztályzatot, kreditpontokat kapjanak. Hozzátette: az aláírt dokumentumban az is szerepel, hogy közösen használják a három egyetem által birtokolt könyvtárakat, kollégiumokat, közösen fizetnek elő a nemzetközi adatbázisok használatára.Amint a rektorok közölték: a Pro Bono Publico konzorciumot a három egyetem anyagi forrásainak a felhasználásával kívánják működtetni. Héttagú vezető testületében a három egyetem mindenkori rektora, rektorhelyettese, illetve a Sapientia szenátusának elnöke vesz részt.

A Pro Bono Publico egyetemi konzorcium céljairól, a kolozsvári, marosvásárhelyi és csíkszeredai karokkal működő Sapientia EMTE rektora,, a nagyváradi PKE rektora és, a kolozsvári Protestáns Teológia rektora beszélt egy szerdai kolozsvári sajtótájékoztatón.Tonk Márton elmondta: a három tanintézetben képezik a magyar nyelven tanuló romániai egyetemi hallgatók egyharmadát. A konzorcium célja a közös érdekérvényesítés és a célok közös megvalósítása. Közösen kívánnak fellépni Romániában a felsőoktatási kérdésekben, valamint a magyarországi és a nemzetközi kapcsolatok építésében.A névválasztást azzal magyarázta, hogy a három egyetem az erdélyi magyar közösség javát kívánja szolgálni, semmilyen haszonszerzési érdek nem kapcsolódik a létrehozásához.Pálfi József hozzátette: a konzorcium létrehozásával a formát teremtették meg, amelyet a következő időszakban kell tartalommal megtölteni. Hozzátette: a három egyetem szellemi, fizikai infrastruktúráját kívánják közösen felhasználni.Kolumbán Vilmos József kitért arra, hogy jelenleg egyik egyetem keretében sem működik doktori iskola. Arra készülnek, hogy ezt közösen szervezzék meg a konzorcium keretében.Tonk Márton azért is fontosnak tartotta a közös doktori iskola elindítását, mert - mint fogalmazott - ez az egyetemi oktatói utánpótlás nevelésének a helyszíne. A nyugat-európai egyetemeken doktoráló erdélyi magyar fiatalok közül sokan nem térnek már vissza a szülőföldjükre. Azt is megjegyezte azonban, hogy