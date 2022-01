A kormány megtámadta azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tette volna a diákoknak az iskolák sportpályáinak használatát

. A kormányfőt szerinte valószínűleg a jogszabálytervezetet végig ellenző tanügyminiszter 'csapta be' azzal, hogy 'jó ötlet zárva tartani az iskolaudvarokat'.'Nem tudom, mi a baja Cîmpeanu miniszter úrnak a sportolni és mozogni vágyó gyerekekkel és tinédzserekkel, de ellenkezésének valószínűleg köze van azoknak az iskolaigazgatóknak a lobbizásához, akik szemrebbenés nélkül bérbe adják az iskolai sporttermeket' - fejtette ki az USR-s képviselő.Pop szerint botrányos, hogy a gyerekeket és a tinédzsereket távol tartják az egyetlen olyan helytől, ahol biztonságosan sportolhatnak és szabadidős tevékenységeket folytathatnak, és mindezt egy olyan időszakban, amikor a diákok körében járványszerűen terjed az elhízás, túl kevés a sport- és testnevelésóra, Románia pedig az ülőmunka és a szív- és érrendszeri betegségek "európai bajnoka".A politikus megjegyezte: az alkotmánybírósághoz benyújtott panaszában a kormány azt kifogásolja, hogy a testnevelési törvényt módosító tervezet nem fogalmaz egyértelműen, pedig a módosított cikkely csak azt írja elő, hogy a tizenéveseknek és a gyerekeknek tanítási időn kívül joguk van ingyen használni a szabadtéri iskolai sportpályákat - nyomatékosította Pop.'Remélem, hogy az alkotmánybíróság az ügyet érdemben és 2000/69-es testnevelési törvény szellemében fogja elbírálni" - szögezte le az USR képviselője

Nicolea Ciucă miniszterelnök január 13-án nyújtotta be panaszt az alkotmánybírósághoz a parlamentben elsöprő többséggel megszavazott törvénytervezet ellen