Lesz egy plusz szabadnap 2022-ben: december 2-án sem kell dolgozni

Marius Budăi a döntést azzal magyarázta, hogy december 2-a két szabadnap - a december elsejei nemzeti ünnep és szombat - közé ékelődő pénteki napra esik.A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján a miniszter emlékeztetett arra, hogy a munkaügyi törvénykönyv szerint a kiszámíthatóság érdekében a kormánynak januárban jóvá kell hagynia a plusz munkaszüneti napokra vonatkozó határozatot.Véleménye szerint a december 2-án kívül idén nem lesz más olyan nap, amelyet 'híd jellege miatt' munkaszüneti nappá nyilvánítsanak.A munkaügyi minisztérium ugyanakkor közölte, hogy a szerdán elfogadott határozat előírásai nem vonatkoznak azokra a munkahelyekre, ahol fogyamatos tevékenységet kell biztosítani, valamint a bírákra és a bírósági személyzet más kategóriáira, akik a december 2-i határidővel záruló perek lebonyolításában vesznek részt.A szabadnapot 2022. december 31-ig be kell pótolniuk a közalkalmazottaknak, és ennek érdekében a közintézmények és hatóságok kötelesek meghosszabbítani a munkaidejüket.

Szerdán elfogadott határozatával munkaszüneti nappá nyilvánította a kormány 2022. december 2-át a közintézmények és a hatóságok alkalmazottai számára - számolt be a kabinet ülése után a munkaügyi miniszter.