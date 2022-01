Simion Kolozsváron járt, Emil Bochoz is bekopogott, aki állítólag fogadta

Az AUR vezetője, George Simion Kolozsvárra is eljutott az országjáró karavánjával, amelyet Klaus Johannis államelnök leváltására irányuló aláírásgyűjtés miatt indított.



Több tucatnyi támogató gyűlt össze az Avram Iancu téren, hogy üdvözölje a szélsőjobboldali politikai párt vezetőjét. Voltak olyanok is, akik kenyérrel és sóval fogadták a nacionalista, oltásellenes kijelentéseiről híres pártvezért, aki legutóbb Temesváron berontott a polgármesteri hivatal épületébe,leváltását kérve. Az esetről itt számoltunk be részletesen.

Kolozsváron azonban nem került ilyen jelenetre sor, mi több, George Simion dicsérő szavakkal méltattaot, hangsúlyozva, hogy Kolozsvár polgármestere "a tettek embere", aki a sok elfoglaltsága közepette talált egy szabad "fél órát", és fogadta őt a városházán.- nyilatkozta az AUR vezetője.A kolozsvári járókelőknek, akiket arra kértek, hogy írják alá az ország elnöke leváltásáért indított kezdeményezést, Simion többször is gondosan elismételte: "a polgármester is fogadott bennünket, Boc szavatartó ember, még ha különböző pártokból vagyunk, akkor is egyezünk".