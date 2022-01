Civilek: megfélemlítő taktikákat alkalmaznak egyes ügyészek újságírók ellen, ennek legyen vége

Tíz civil egyesület és civil szervezet, amelyek az emberi jogok, illetve az újságírók joginak érvényesülését figyelik Romániában, nyílt levelet intézett a Legfőbb Ügyészhez, az Igazságügyi Felügyelőség vezetőjéhez, a Legfelsőbb Ítélőtáblához és az igazságügyi miniszterhez. Felhívják a figyelmet a DIICOT által a Libertatea, a Newsweek és a DeBrăila.ro oknyomozó újságírói ügyében indított, visszaélés jellegű ügyekre, és rámutatnak, a sajtósokat, különösen az oknyomozó újságírókat egyre gyakrabban hívják be a rendőrségre vagy az ügyészségre, hogy felfedjék forrásaikat.



Az aktivisták bemutatjákújságíró, a DeBraila.ro főszerkesztőjének esetét is, akivel szemben az ügyészek gyermekpornográfia miatt indítottak büntetőeljárást, miután egy tinédzser fizikai agresszióját és megaláztatását tanúsító, ám a konkrét részleteket elhomályosító videót tett közzé. Az újságíró által közzétett cikk és film nyomán az agresszort letartóztatták. Ugyanez az újságíró több cikket is írt a megye rendőrségéről és ügyészségéről, és az egyik oknyomozását követõen lecserélték a brăilai rendőrség vezetőjét.Néhány nappal később a DIICOT Brăila büntetőeljárást indított az újságíró ellen, és elkobozta laptopját és telefonját.„A DIICOT ügyészeinek visszaélése nem egyedi. Alig néhány hónapja beidézték a Libertateát és a Newsweeket a DIICOT központjába kihallgatásra a 4. szektor polgármesterének panasza nyomán, amelyben zsarolásban és szervezett bűnözésben való részvétellel vádolta meg az újságírókat, de a tárgyra vonatkozó bizonyítékot nem mutatott be a zsarolásról, sajtócikkeken kívül. A DIICOT visszaélésére úgy derült fény, hogy a sajtó feltárta, az üggyel foglalkozó ügyész házastársa annak az ügyvédnek, aki a 4. szektor polgármestere egyik közeli emberét védi" - írják a nyílt levélben.Az ActiveWatch a Riporterek Határok Nélkül szervezettel közösen ebben az ügyben is felszólította a címzetteket, és "az Önök tétlensége miatt folytatódik az újságírók jogainak megsértése az ügyészek által"– áll a civil szervezetek a Legfelsőbb Bírósághoz intézett levelében.„Egyre gyakrabban idézik be az újságírókat a rendőrségre vagy az ügyészségre, hogy felfedjék forrásaikat, anélkül, hogy minimálisan is megértenék az újságírókat a forrásaik védelmében megillető sérthetetlen jogokat” – mutatnak rá.

A szervezetek a következő intézkedéseket kérik:



- A DIICOT brăilai ügyészeinek Alin Cristea és a debraila.ro című kiadvány ügyében folytatott nyomozásának felülvizsgálata.- A Brăila Törvényszék bírája által a házkutatási parancsok kibocsátásának módjára vonatkozó vizsgálat.- Az Alin Cristea újságíró és a debraila.ro kiadvány nevére megnyílt gyermekpornográfiai ügyirat sürgősségi elbírálása, valamint az elkobzott felszerelés sürgős visszaszolgáltatása.- Az Országos Bírói Intézetben a bírák számára tervezett képzési programok végrehajtása a szólásszabadságról, a sajtószabadságról és az újságírók jogairól, például a forrásvédelemről szóló EJEB-joggyakorlat területén."Az általunk fentebb említett esetek mindegyike a sajtószabadság markáns romlását jelzi, ami a demokrácia szempontjából aggasztó. A jóhiszeműen publikáló újságírók olyan súlyos bűncselekményekkel történő megvádolása, mint a szervezett bûnözés vagy a gyermekpornográfia terjesztése/birtoklása, a számítógépes berendezések szerkesztőségből való eltávolításának gyakorlata, különösen olyan helyzetekben, ahol ez közvetlenül érinti az újságírást, vagy az otthoni házkutatás, egyértelműen megfélemlítő taktika. Ez nemcsak a közvetlenül támadott embereket érinti, hanem a demokratikus teret, a sajtószabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát is" - szögezik le.

Aláíró szervezetek:

ActiveWatchAcceptAsociația pentru Tehnologie și Internet – ApTIAsociația KompatibilAsociația Miliția SpiritualăCentrul pentru Inovare PublicăCentrul pentru Jurnalism IndependentCeRe: Centrul de Resurse pentru participare publicăRespiro – Human Rights Research CentreSindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind Engin Akyurt képe a Pixabay -en.