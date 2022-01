Bukarest lebénult: spontán sztrájkba kezdett a közszállítási vállalat szakszervezete

A fővárosi közszállítási vállalat több járműve a járműtelepeken és a buszpályaudvarokon vesztegel - közölte az intézmény vezetősége, amely bírósághoz fordul a munkabeszüntetés illegális voltának megállapítására és a kár megtérítésére.A STB a bukaresti lakosság elnézését kérte a kialakult helyzetért, és a Bukarest-Ilfov megyei kistérségi közszállítási egyesület (TBPI) segítségét kéri a járatok biztosítása érdekében.A bukaresti közszállítási vállalat (STB) szakszervezeti tagjai szerdán tüntettek az intézmény székháza előtt, a vezérigazgató lemondását követelve. A szakszervezet elégedetlenségét az váltotta ki, hogy a STB idei költségvetése kisebb összeget irányoz elő fizetésekre, mint tavaly. A G4media jelentése szerint a tömegközlekedés lebénult a fővárosban, a járművekre várakozó lakosok tömegei ragadtak a megállókban.főpolgármester is kijelentette , a sztrájk törvénytelen, és bíróságon kérnek elégtételt a szakszervezet vezetőségétől. Ez nem spontán sztrájk, hanem politikai hátterű illegális munkabeszüntetés - mondta.

