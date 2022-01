Pénteken tárgyal a kormányfő a tanügyi szakszervezetek képviselőivel

A találkozó előzménye, hogy szerdán a bérköveteléseik nyomatékosítása érdekében kétórás figyelmeztető sztrájkba léptek a pedagógusok. A szakszervezetek kilátásba helyezték, hogy amennyiben követeléseiket nem teljesíti a kormány, általános sztrájkot hirdetnek. Sorin Cîmpeanu elmondta, hogy az oktatási minisztérium a párbeszéd híve és támogatja a tanárok méltányos bérezését. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok továbbra is a gyermekek érdekeit tartják szem előtt, hangsúlyozva, hogy maga is jogosnak tartja a tanügyi szakszervezetek elégedetlenségét.A tárcavezető elmondta, hogy a források hiánya miatt volt szükség a pedagógusbérek részleges lefagyasztására. Emlékeztetett arra, hogy a szűkös költségvetési keretek ellenére idén 4 százalékkal nőtt a tanügyi alkalmazottak fizetése, így ezeknek a szintje a 2017-es közalkalmazotti bértörvényben előírt 32 százalékhoz képest eddig 20 százalékkal emelkedett. "Tehát a tanügyben egy újabb 12 százalékos béremelés van még hátra" - jelentette ki.

