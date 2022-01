A pandémia kezdete óta még nem volt ilyen sok új fertőzött egyetlen nap alatt

Az új esetekkel 1.964.021-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 25.473-an újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük.Ugyanakkor eddig 1.806.581 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 11.510.947 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 6.775.520 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 26.281 RT-PCR tesztet végeztek el (14.249-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 12.032-t kérésre), és 52.659 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az igazolt új esetek mellett 1394 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában 43 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; négy haláleset korábban következett be. A GCS szerint 17 férfiról és 26 nőről van szó, akiket Arad, Argeş, Bákó, Botoşani, Brăila, Brassó, Kolozs, Kovászna, Gorj, Hunyad, Máramaros, Maros, Prahova, Szatmár, Szilágy, Szeben, Suceava, Temes, Vaslui megyében és Bukarestben kezeltek kórházban.Az elhunytak közül három személy a 30 és 39 év közötti, egy a 40 és 49 év közötti, három az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, nyolc áldozat 60 és 69 év közötti, 11 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 17 áldozat életkora meghaladta a 80 évet.Egy kivételével mindegyik halálos áldozat más betegségekben is szenvedett, 37-en oltatlanok voltak. A hat beoltott elhunyt 50 és 59 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, egyiküknek nem volt nyilvántartott társbetegsége.Ezzel 59.428-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.4945 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel. Jelenleg 547 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra, közülük 63-nak van oltási igazolványa. A kórházban kezelt páciensek között 414 kiskorú van, és közülük 13-at ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 80.446 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 4462 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 72.720 személy van házi, 93 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában Bukarestből (2726), valamint Temes, Konstanca, Bihar, Máramaros és Kolozs megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet.A legkevesebb megbetegedést Brăila, Mehedinţi és Gorj megyében regisztrálták.Bukarest a piros zónában marad, a fertőzöttségi ráta 7,15 ezrelék. Szerdán 6,69 ezrelék volt a mutató a fővárosban.Piros zónás még Fehér, Arad, Bihar, Botoşani, Bákó, Beszterce-Naszód, Brassó, Konstanca, Kolozs, Hargita, Hunyad, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Neamţ, Szilágy, Szeben, Szatmár, Suceava és Temes megye.A legnagyobb fertőzöttségi arányt Kolozs (10,58), Temes (8,59), Ilfov (7,58) és Suceava (7,32) megyében jegyzik.A GCS szerint 10 megye sárga, 11 zöld zónás.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 55 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 123 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 67 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 109 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 30 Nem sokat gondolkodtam ezen 259