A 12 éven felüliek 47,5%-a van beoltva koronavírus ellen

Az oltásra jogosult, azaz a 12 éven felüli lakosság körében 47,5 százalékos az átoltottság - közölte csütörtökön Valeriu Gheorghiţă, a lakosság immunizálását koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



Az oltási kampány kezdetétől mostanáig több mint 8.037.000 személy kapta meg a koronavírus elleni oltás legalább egy adagját. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt, 18 éven feletti rezidens lakosság körében 49,81 százalékos az első dózissal való átoltottság. Az oltásra jelenleg jogosult, 12 éven felüliek körében ez az arány 47,5 százalékos. Az oltásra jogosult rezidens lakosság száma jelenleg 16.900.000 személy. Románia összlakosságához - körülbelül 19,3 millió személy - mérten az átoltottság 41,64%-os - számolt be sajtótájékoztatóján az oltásparancsnok.Gheorghiţă szerint az 50 és 59 év közöttiek körében a legmagasabb (56 százalékos) az átoltottság.A 12 és 19 év közötti korosztály tagjai közül 464.000-en vannak beoltva legalább egy dózissal, ez azt jelenti, hogy a 12 és 15 éveseknek 16,7%-a, a 16-19 éveseknek 40%-a van beoltva - mondta még az oltáskampány vezetője.A koronavírus elleni oltás harmadik, úgynevezett booster dózisa 60 százalékra növeli a megfertőződéssel és 90 százalékra a Covid-19 kórházi kezelést igénylő súlyos formáival, illetve a fertőzés okozta halálozással szembeni védelmet - nyilatkozta még Gheorghiţă.Frissen közzétett tanulmányokra hivatkozva rámutatott, a teljeskörű oltás 30 százalékos hatékonysággal akadályozza meg az omikron-variánssal való megfertőződést és mintegy 50 százalékkal a kórházi kezelést igénylő megbetegedést és a halálozást.A harmadik oltási dózis 60 százalékra emeli a megfertőződés megakadályozásának és mintegy 90 százalékra a súlyos megbetegedés megakadályozásának hatékonyságát. Ez a szintű védelem a harmadik adag beadásától számított három hónapon át tartott, és csak utána kezd el enyhén csökkenni - magyarázta a szakember.Továbbra is az oltás nyújtja a legbiztosabb védelmet a Covid-19 súlyos lefolyása és a fertőzés okozta halálozás ellen - hangsúlyozta csütörtökönis.A katasztrófavédelem vezetője egy sajtótájékoztatón rámutatott, az elmúlt 24 órában koronavírusban elhunyt fiatal személyek egyike sem volt beoltva. Hozzátette, az intenzív osztályon elhunytak nagy többsége oltatlan."Továbbra is az oltás jelenti a megoldást a betegség súlyos lefolyása, a kórházba kerülés, az intenzív osztályra kerülés és főleg a fertőzés okozta halálozás elkerülésére" - nyomatékosította.