Izsák Balázs: mi, székelyek majd megszámoljuk, hányan vagyunk

Románia sok olyan örökséget tartott meg a múltból, amely "tehertétel a demokráciának és akadálya az állampolgárok közötti teljes és tényleges egyenlőségnek", és az egyik ilyen gyakorlat, hogy megkísérlik a népszámlálás során leválasztani "a székelységet a magyar nemzetről", áll többek között a 2011-es állásfoglalásban."A székelység mindig tudatában volt annak, hogy ő a letéteményese a legősibb és legtisztább magyar hagyományoknak, hogy történelmi küldetése védelmezni a nemzetet és Magyarországot, hogy ő a legmagyarabb törzse a magyarságnak.Mi, székelyek, ennek megfelelően fogjuk magyarnak vallani magunkat, ha ma megkérdeznek, akár a népszámlálás alkalmával, és ezt fogják tenni utódaink is minden időkben” - zárul a most ismét közzétett állásfoglalás.Izsák Balázs a téma kapcsán még leszögezi: "Ami tíz év alatt változott, az a székely/székelyföldi személyi kártya adta lehetőség, amely minden, magát székelynek valló számára nyitott lesz, és arra szolgál, hogy kifejezhessük székely önazonosságunkat, s büszkén vallhassuk magunkat székelynek a magyar nemzet részeként. A székely személyi kártya ugyanakkor egy összetett informatikai, jogi, műszaki rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mi, székelyek számoljuk meg és szervezzük meg önmagunkat és nem a román állam hatóságai. Ez az autonómia felé vezető út" - zárul a közlemény.

