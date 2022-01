Hogy áll Románia a kórházi ágyakkal, és mennyire véd az oltás az omicron ellen?

Raed Arafat csütörtöki sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a pozitív tesztek aránya napról napra nő – csütörtökön a 24 óra alatt elvégzett tesztek 12,20 százaléka lett pozitív –, azonban a fertőzés nyomán kórházba kerülő és intenzív terápiára szoruló páciensek számának növekedési üteme lassúbb. Ez azzal magyarázható, hogy az omikron-variáns kisebb számban idéz elő súlyos lefolyású betegséget – mondta.



Egy hét alatt százzal emelkedett az intenzív osztályon kezelt betegek száma: míg január 13-án 441 páciens szorult intenzív terápiás ellátásra, csütörtökön már 547 – mutatott még rá Arafat.Kedden tanúi voltunk az esetszámok megduplázódásának, 8000-ről 16.000-re nőtt az új fertőzések száma, majd az ezt követő két napon néhány százzal, ezerrel emelkedett az esetek száma. Ez azt mutatja, hogy egyre többen fertőződnek meg, nem stabilizálódott még a helyzet, nem értük el a platót, és akár még gyorsabb ütemű növekedésre is számíthatunk. Ha az esetek száma nagyon nagy lesz, komolyabb nyomás nehezedhet az egészségügyre is - fogalmazott Arafat a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatón.Ennek a helyzetnek az elkerülése érdekében minden intézkedést meg kell tenni a fertőzések megelőzésére és korlátozására. A fertőzés tüneteit mutató személyek minél korábban teszteljék magukat, és addig is maradjanak otthon, ne menjenek munkába, ne használják a tömegközlekedési eszközöket - tette hozzá a DSU vezetője., az egészségügyi minisztérium képviselője ismertette, hogy a Covid-betegeknek országos szinten fenntartott kórházi ágyak 22%-a foglalt jelenleg, és megyénként 5% és 41% között mozog a kihasználtság, így az iskolák jövő héten folytathatják a fizikai jelenléttel zajló oktatást.A szaktárca egészségügyi, sürgősségi és közegészségügyi igazgatóságának vezetője arról is beszámolt sajtótájékoztatóján, hogy ez idáig a háziorvosok egyharmada kötött szerződést az egészségbiztosító pénztárakkal Covid-tesztek elvégzésére.Ugyanakkor 140, a koronavírussal fertőzött személyek állapotának felmérését szolgáló járóbeteg-központ megnyitására is aláírták már a szerződést, és ezek rövid időn belül elkezdhetik tevékenységüket. Jövő hétre valószínűleg mind a 230 ilyen központ megnyitja kapuját – tette hozzá Şerban.Raed Arafat ismételten hangsúlyozta, hogy továbbra is az oltás nyújtja a legbiztosabb védelmet a Covid-19 súlyos lefolyása és a fertőzés okozta halálozás ellen.A katasztrófavédelem vezetője egy sajtótájékoztatón rámutatott, az elmúlt 24 órában koronavírusban elhunyt fiatal személyek egyike sem volt beoltva. Hozzátette, az intenzív osztályon elhunytak nagy többsége oltatlan.„Továbbra is az oltás jelenti a megoldást a betegség súlyos lefolyása, a kórházba kerülés, az intenzív osztályra kerülés és főleg a fertőzés okozta halálozás elkerülésére” – nyomatékosította.Az oltások védelmérőltovábbi adatokkal szolgált: ezek szerint az oltás harmadik, úgynevezett booster dózisa 60 százalékra növeli a megfertőződéssel és 90 százalékra a Covid-19 kórházi kezelést igénylő súlyos formáival, illetve a fertőzés okozta halálozással szembeni védelmet.A romániai oltási kampány koordinátora frissen közzétett tanulmányokra hivatkozva rámutatott, a teljeskörű oltás 30 százalékos hatékonysággal akadályozza meg az omikron-variánssal való megfertőződést és mintegy 50 százalékkal a kórházi kezelést igénylő megbetegedést és a halálozást.A harmadik oltási dózis 60 százalékra emeli a megfertőződés megakadályozásának és mintegy 90 százalékra a súlyos megbetegedés megakadályozásának hatékonyságát. Ez a szintű védelem a harmadik adag beadásától számított három hónapon át tartott, és csak utána kezd el enyhén csökkenni – magyarázta a szakember.