Az USR el szeretné töröltetni a beutazási formanyomtatvány hiánya miatt kirótt bírságokat

A beutazási formanyomtatvány kitöltésének elmulasztása miatt kirótt bírságok eltörlését szorgalmazza a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR). Az alakulat törvénytervezetet kezdeményezett erről.



Az USR két képviselője,és, illetveeurópai parlamenti képviselő törvénytervezete értelmében eltörölnék azoknak a román állampolgároknak a büntetését, akik nem töltötték ki a beutazási formanyomtatványt, mielőtt beléptek volna az országba. „Bár a törvény lehetővé teszi számukra, hogy a beutazástól számított 24 órán belül kitöltsék azt, sokakat megbírságoltak” – áll az USR Bihar megyei szervezetének csütörtöki közleményében. Az indítvány arról is rendelkezne, hogy az állam 30 napon belül fizesse vissza a bírságok összegét.Az USR szerint arra is volt példa, hogy bár a beutazó kitöltötte a formanyomtatványt, úgyis megbírságolták, mert nem találták meg az adatait az adatbázisban.„Hasonlóan abszurd helyzetbe kerültek azok is, akik naponta vagy hetente ingáznak az országhatáron túlra, ők több ezer lejre rúgó büntetéseket kaptak, csak mert a hatóságok nem képesek kommunikálni egymás között” – fogalmaznak a közleményben.Silviu Delehean szerint a törvénytervezettel azt akarják elérni, hogy a hatóságok ismerjék be és tegyék jóvá a hibákat, amelyeket „románok ezreivel” szemben követtek el a „jogtalan bírságokkal”.