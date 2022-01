A kolozsvári Dávid Ferenc szobor elől a megálló elköltöztetése csak félmegoldás, így egy iskolát zavar

Mint írtuk, elkezdődtek azok a munkálatok, amelynek köszönhetően jobban láthatóvá válik a kolozsvári Dávid Ferenc szobor, amelyet eddig eltakart az előtte lévő buszmegálló. Ám kiderült, a megoldás csak félmegoldás maradt, ugyanis a meghosszabbított új megálló így éppen a Brassai Sámuel Elméleti Líceum elé került.



igazgatót is megkérdeztük, aki szerint a legnagyobb baj, hogy magával

az iskola vezetőségével senki sem konzultált

. Más részt tanórákat tartani olyan körülmények között, hogy 2 percenként megáll egy busz, és leszállnak, felszállnak az utasok, szinte lehetetlen. Az ezzel járó zaj teljesen elvonja mindenki figyelmét: sem a tanár, sem a diák nem tud koncentrálni arra, amire kellene. Egy amúgy is zsúfolt és forgalmas útszakaszra bezsúfolni egy olyan megállót, ahol nagyon sok járat áll meg, értelmezhetetlen - mondja Kósa Mária, holott 50 méter távolságon belül lehetőség nyílna arra hogy élhető buszmegállót alakítsanak ki, és a gyerekek se szenvedék meg., az intézmény pedagógusa egy közösségi média bejegyzésben foglalta össze az újonnan felmerülő aggályokat, aminek alapja az, hogy az iskolának

ott van az egyetlen bejárata: „(...) itt várják a szülők a kisiskolásokat, ezen az amúgy is szűkké vált járdán” – hozzátéve, hogy bele sem mer gondolni, hogy mi történne egy vészhelyzet esetén.



Fotó: Tőkés Hunor / transindex.ro

„Az sem mellékes, hogy amikor végre kitavaszodik, jólesik (sőt pandémia idején egyenesen előírják) ablakot nyitni... Eddig csak a jelzőlámpánál várakozó, dudáló autókat kellett túlkiabálni, ezután a megállóban álldogáló embereket is. Esetleg a kíváncsibbak bekapcsolódhatnak, részt vehetnek egy kis matematika, angol, történelem gyorstalpalón” – fogalmazott meg egy további kritikus szempontot.Meglátása szerint a buszmegálló arrébb is kerülhetett volna, ami nem sértené több száz iskolás gyerek biztonságát, de valakinek az érdekei ennél előbbre valóknak bizonyulhattak.A megálló közvetlenül az iskola bejárata elé helyezése más szülők és pedagógusok nehezményezését is kiválthatták – derül ki Oláh Emese kolozsvári alpolgármester válaszából, amit a közösségi médián osztott meg.„Nemsokára befejeződnek a Magyar/21 decembrie 1989 utca felújítási munkálatai, amelyek a Dávid Ferenc-szobor előtti buszmegálló elköltöztetését is érintik. Megértjük a szülők és a pedagógusok érveit, akik azt nehezményezik, hogy a Brassai Sámuel Elméleti Líceum bejárata elé költözik a megálló” – írja Oláh Emese, kiemelve, hogy tudatában vannak annak, hogy „ebben a kérdésben nincs ideális, csak optimális megoldás”, ám tudomása szerint a szakemberek egyetértenek abban, hogy „ennél jobb helyszín nem áll rendelkezésre a környéken”.Az alpolgármester ugyanakkor jelezte, hogy a RMDSZ kérte, hogy tegyék szabaddá az iskola bejáratát, illetve „találjunk olyan megoldást, amely egyszerre több problémát is felszámol”. Az eredmény pedig az, hogy elérték, hogy a megállóba tervezett három menedék helyett csak kettőt fognak kihelyezni, közvetlenül az utcaszegély mellé, így a líceum bejárata akadálymentesen megközelíthető marad.„Ugyanakkor a több mint egy évvel ezelőtt tett ígéretünknek megfelelően a Dávid Ferenc-szobor is láthatóvá válik” – tette hozzá Oláh Emese.A városháza alpolgármestereinek korábbi tájékoztatása szerint a buszmegálló áthelyezése már eleve a projekt részét képezte, az új helyszín kialakítását pedig a sugárút felújításától függően kezdték meg a megálló létesítését.A Magyar / 21 decembrie 1989 utca teljes felújítása értesüléseink szerint tavaszig, legkésőbb tavasszal lezajlik. (.)