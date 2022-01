Koronavírus-gócpont alakult ki a Székelyudvarhelyi Városi Kórház egyik osztályán

Az egészségügyi intézmény sajtószóvivője, Zörgő Noémi az AGERPRES hírügynökségnek elmondta, 14 alkalmazottnál és 14 páciensnél igazolták a megbetegedést. Meghozták az ilyenkor szükséges intézkedéseket, felfüggesztették a beutalásokat, a bent levő betegeket pedig a kezelőorvos ajánlásának függvényében vagy hazaengedik, vagy átszállítják más osztályra. A belgyógyászat csak a fertőtlenítés után fogad ismét pácienseket – tette hozzá.



Beszélt arról is, hogy csütörtök reggel 47 beteget kezeltek a Covid-részlegen, és a koronavírusos betegeknek fenntartott valamennyi intenzív terápiás ágy foglalt volt.A prefektusi hivatal tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 178 új megbetegedést igazoltak Hargita megyében 871 teszt eredményének feldolgozása nyomán. A fertőzöttségi ráta elérte a 3,80 ezreléket.A második félév első napjától, azaz január 17-étől 20 tanárnál és 85 diáknál igazolták a koronavírust Hargita megyében.Az egészségügyi intézmény a közösségi médián is jelezte a problémát: „A Székelyudvarhelyi Városi Kórház osztályain napról napra fokozódik a járványügyi helyzet. Jelenleg a belgyógyászati osztályon van a legtöbb eset. Emellett az intenzív terápián is elértük a koronavírusos betegek számára fenntartott maximális ágyszámot. A belgyógyászati osztályt izoláltuk, folyamatos a betegek tesztelése. Emiatt az osztályra a beutalásokat felfüggesztettük mindaddig, amíg a jelenlegi helyzet javul, és meg tud történni a részleg takarítása és szakszerű fertőtlenítése. A személyzet esetében megtörtént a kontaktszemélyek beazonosítása, mindenki esetében az előírt protokoll szerint jártunk el. A következő időszakban mind a betegek, mind pedig a személyzet folyamatos tesztelése az országos módszertannak megfelelően történik.” - írták.

A kórház továbbá közölte, hogy a beteglátogatást meghatározatlan időre felfüggesztették.



A járványhelyzet, valamint a mai járványtanászi szakjelentés alapján ez alól a szabály alól kivételt képeznek a következő esetek:- a súlyos, végstádiumban lévő betegek látogatása egy személy számára, a kezelőorvos jóváhagyásával, egy negatív koronavírus-teszt felmutatásával,- a járványhelyzet fokozódásának függvényében egyes osztályokon nem engedélyezzük a látogatást, amíg epidemiológiailag ez indokolt (jelenleg ez a belgyógyászatra és a pszichiátriára érvényes),- az apás szülések engedélyezése továbbra is az édesanya orvosának jóváhagyásával történik, kizárólag koronavírus ellen teljes védőoltással rendelkező édesapák számára elérhető.- ezzel párhuzamosan meghatározatlan időre felfüggesztjük a diákok szakmai gyakorlatozását, amelyet a járványhelyzet kedvező változásakor oldunk fel.