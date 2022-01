Nem utazhatnak vízummentesen az Egyesült Államokba a külhoni magyarok

A napilap az Utazás a köbön című blog bejegyzése alapján írta, hogy az amerikai hatóságok az Elektronikus Beutazási Engedély (ESTA) kiváltását csak azoknak a magyar állampolgároknak teszik már lehetővé, akik Magyarország jelenlegi területén születtek.A lap szerint az erre vonatkozó döntés már tavaly februárban megszülethetett, ám sokáig nem tűnt fel, mert a koronavírus-járvány miatt Washington utazási korlátozásokat vezetett be.Azon ESTA kérelmezők esetében, akik Magyarország államhatárain kívül születtek, a rendszer a születési hely alapján automatikusan vízumkérelem benyújtására hívja fel az elektronikus beutazási engedélyét igénylő magyar állampolgárokat" - írja a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálata is az Egyesült Államokba történő beutazási és tartózkodási feltételekről szóló tájékoztatóban. Ha a Magyarország jelenlegi határain kívül született magyar állampolgárok Amerikába utaznának, vízumot kell igényelniük, még akkor is, ha történetesen évek vagy évtizedek óta Magyarországon élnek. A Romániában élő magyarok ezt csak a bukaresti diplomáciai képviseleten tehetik meg, a budapesti nagykövetségen csak azokat a magyar állampolgárokat fogadják, akik életvitelszerűen Magyarországon élnek.

