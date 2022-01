Nem bírta a stresszt: az ANRE elnöke a Dominikai Köztársaságba utazott az energiaszámla-botrány közepette

Kedden például, amikor az ANRE elnöke szabadságon volt, az ANRE jóváhagyta a gigakalória árának 85%-os, 980 lejre történő emelését Bukarestben.Az ANRE jelenleg is vizsgálja az energiaszolgáltatókat a számlázási botrány nyomán, és csak a múlt héten kezdte el bírságolni őket a lakossági fogyasztóknak tévesen kiállított számlák miatt - az olyan cégeket, mint az Enel, az Electrica Furnizare, a Gaz Vest stb. késve vonják felelősségre.Dumitru Chirițăt a PSD nevezte ki az ANRE tagjává. Vezetése alatt az ANRE, az energiaárak liberalizációjának élharcosa, figyelmen kívül hagyott minden olyan kampányt, amely a lakosság tájékoztatására irányult volna a liberalizáció utáni szerződéskötéshez szükséges lépésekről, ami káoszt okozott a piacon és pánikot a fogyasztók körében.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 55 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 124 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 68 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 110 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 30 Nem sokat gondolkodtam ezen 264