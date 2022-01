Jogerős: vissza kell szolgáltatni a kolozsvári Bánffy-palota háromnegyedét az örökösöknek

Az új tulajdonosok a palota háromnegyedére jogosultak és nem voltak hajlandóak elfogadni a kárpótlást. Gyakorlatilag az épület 750 négyzetmétere fölött rendelkezhetnek, ami piaci áron 1,4 millió eurót ér. Az új tulajdonosok tíz évig nem változtathatják meg az épület rendeltetését.Az örökösök az elhunyt Paraschiva Rosca leszármazottai. A hírportál szerint Rosca asszony férje, Nicolae, egy Szeben megyei kereskedő összebarátkozott Bánffy Dénessel, együtt hozták létre a palota udvarán a mozit. A vállalkozó még életében úgy nyilatkozott: Bánffy Dénes adósság fejében írta rá az épületet.Az épület Bánffy György, Erdély későbbi kormányzójának megrendelésére készült el 1785-ben Johann Eberhard Blaumann német szakember irányítása alatt. Az első tulajdonos 1822-ben bekövetkezett halála után kormányzói lakásként szolgált. Az idők során itt szállt meg I. Ferenc magyar király, osztrák császár, I. Ferenc József és Liszt Ferenc is.Később kaszinót, majd mozit is működtettek a Bánffy-palotában, de banknak és kávéháznak is otthont adott. A számos társadalmi rendezvényt befogadó palotát 1948-ban államosították, az utolsó tulajdonos, Bánffy Dénes és anyja egy kültelki házban élték le hátralévő éveiket. Az 1950-es évek elején kiürítették, majd felújították, hogy helyet kapjon benne az akkor újonnan létesülő Szépművészeti Múzeum.Az elmúlt évtizedekben – örökösként fellépve – többen visszaigényelték a palota bizonyos részeit. Volt, aki számára a megyei önkormányzat pénzbeli kártérítést hagyott jóvá, több kérést pedig elutasítottak. Ugyanakkor Bánffy Dénes egykori gondozójának leszármazottja, Paraschiva Roşca 2013-ban bírósági úton megszerezte az épület egy részének tulajdonjogát.

