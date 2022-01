Vasile Dîncu szerint Romániát nem fenyegeti háború ukrán-orosz konfliktus miatt

Mivel egyre valósabbnak tűnik az a forgatókönyv, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, az Ukrajnával szomszédos NATO-tagországokban is egyre nagyobb az idegesség. Joe Biden amerikai és Emmanuel Macron francia elnök már bejelentették, hogy orosz támadás esetén csapatokat küldenének Romániába.



Emiatt sokan teszik fel a kérdést: Románia is belesodródhat egy esetleges orosz-ukrán konfliktusba?védelmi minisztert kérdezték erről a Román Televízióban. A tárcavezető szerint, amint Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is kijelentette, a katonai szövetség nem reagál katonai erővel, hiszen Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ugyanis a NATO alapszerződésének ötödik cikkelye csak abban az esetben írja elő a közös fegyveres fellépést, ha valamely tagállamot éri támadás.Vagyis Románia sem vesz részt az esetleges háborúban, nem küld csapatokat, és fegyvereket sem Ukrajnának, csupán részt vesz a közös stratégia megvalósításában.Dîncu szerint Romániát nem katonai, hanem stratégiai veszély fenyegeti: hogy visszatér a Varsói Szerződés megszűnése, 1991 utáni időszak, amikor már nem volt a keleti védelmi tömb tagja, de még a nyugatié sem. Oroszország ugyanis Ukrajna NATO-tagságának elutasítása miatt azt is követeli, hogy az újonnan csatlakozott közép- és kelet-európai országokban hagyjanak fel a csapatmozgásokkal.A miniszter kijelentette, hogy "Három nagyon fontos komponense van annak, hogy a NATO-csapatok miért állomásoznak Románia területén. Először is, az orosz propaganda mindig is azt próbálta állítani, hogy a NATO és az EU nem szolidáris, mivel a NATO és az EU között valóban vita folyik a stratégiáról, a komplementaritásról, vagy arról, hogy az EU-ban is legyen-e hadsereg. Ezt a vitát végül Madridban fogjuk rendezni, amikor a jövőbeli stratégiai koncepciót kidolgozzuk. Tehát a szövetségesek, Franciaország és a Amerika, ezen a ponton meg akarták mutatni, hogy Oroszországnak nincs igaza, mert ők nagyon jól kijönnek egymással, és nagyon világos tervük van Európára nézve. Kettő: ezzel a bejelentéssel azt is megmutatták, hogy a NATO és az EU nem fogadja el, amit Oroszország kér. Három: ez egy megnyugtató gesztus Kelet-Európa számára, amely jelenleg fenyegetve érzi magát."