3,8 millió lej kárpótlást kaptak a háromszéki erdőtulajdonosok

A TI-es és TII-es üzemtervi besorolással rendelkező magánerdőkben és erdészetekben kismértékben vagy egyáltalán nem termelhetnek ki fát a tulajdonosok, ezek általában védett területen találhatóak, városhoz, országúthoz közel, vízvédelmi területeken stb.Kovászna megyében 2019-re 61 tulajdonos 889 556 lejt, 2020-ra 62 tulajdonos 1 212 822 lejt, 2021-re 75 tulajdonos 1 668 329 lejt kapott kárpótlásként a kitermelés korlátozásáért.Az erdészeti alaptörvény 16-os cikkelye alapján 200 856 lej, a 2016/864-os kormányhatározat alapján pedig 972 640 lej érkezett a megyébe. A hatályos törvénykezés alapján ugyanis a 30 hektáros vagy annál kisebb erdők esetében az állam megtéríti az erdőőrzés költségeit, valamint azokban az esetekben is, ahol nincs biztosítva az erdőterület adminisztrálása, nem ismert a tulajdonosa vagy a tulajdonosa meghalt, és még nem zajlott le a hagyatéki tárgyalás.A nemrég törlesztett összegek a magánerdők tulajdonosainak, főleg közbirtokosságoknak, egyházaknak és erdészeti hivataloknak fontosak, vagyis "a székelyföldi társadalom jelentős intézményeinek", emelte kitanácselnök, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke.A védett területek erdőtulajdonosai nem termelhetnek ki fát, nem hasznosíthatják területeiket. Éppen ezért a törvény értelmében őket kompenzálnia kell az államnak - magyaráztakörnyezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. Elmondta, amióta átvette a környezetvédelmi szaktárca vezetését, prioritásként kezelte a kompenzálások kifizetését a jogosult magánerdő-tulajdonosoknak. Hargita, Kovászna és Maros megyékben közel 20 millió lej értékben kompenzálták az erdőtulajdonosokat és az erdészeteket.Ahhoz, hogy valóban védjük a környezetünket, az államnak vállalnia kell az ezzel járó költségeket is. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a törvény rendelkezése csak papíron élt, a kitermelési korlátozások miatt bevételtől eleső tulajdonosokat nem kompenzálták, mondta a miniszter.Kovászna megyében 3 770 707 lejt, Hargita megyében 11 509 597 lejt, Maros megyében 1 488 277, tehát Székelyföldre összesen 16 768 581 lejt fizettek ki az elmúlt három évre, a további támogatásokkal együtt a három megyébe összesen 19 499 856 lej érkezett az erdőtulajdonosokhoz.

