Folytatódik, immár illegálisan, a bukaresti sztrájk. Nicusor Dan kibukott

Törvénytelennek nyilvánította pénteken a fővárosi törvényszék a Bukaresti Közszállítási Vállalat (STB) alkalmazottainak sztrájkját és elrendelte annak leállítását. A bírák pénteki döntése értelmében a vállalat járművezetőinek azonnal fel kell venniük a munkát.



A Bukaresti Közszállítási Vállalat járművezetői csütörtök reggel szüntették be a munkát. A sztrájkot az alkalmazottak bérigényeinek mellőzése miatt robbantotta ki a szakszervezet.A vállalat vezetősége két igényléssel fordult a törvényszékhez még csütörtökön, egyikben a sztrájk felfüggesztését, a másikban a munkabeszüntetés illegálissá nyilvánítását kérve. Az első igénylés kapcsán a törvényszék még aznap döntést hozott, és elrendelte a sztrájk felfüggesztését, a szakszervezet tagjai azonban figyelmen kívül hagyták a határozatot, pénteken folytatták a tiltakozást.Közben a főváros harmadik kerületének ügyészsége bűnvádi eljárást indított a spontán munkabeszüntetés ügyében. Az ügyészség képviselői az AGERPRES hírügynökségnek elmondták, in rem eljárást indítottak az ügyben, amelyben a szervezők által meghirdetett sztrájk miatt folyik a nyomozás, azt vizsgálják, hogy sérült-e a 2011/62-es törvény 191. cikke.bukaresti főpolgármester arra figyelmeztette a vállalat sztrájkoló dolgozóit, hogy a bírósági döntések fényében bűncselekményt követnek el. Ugyanakkor felszólította a PSD-t, hogy nyilvánítson álláspontot a sztrájkról, vallja be, ha támogatja azt, vagy vonja meg politikai támogatását a párt színeiben tanácsosként tevékenykedőtól, aki a szakszervezet vezetőjeként a tüntetés szervezője.