Rafila: a járvány kezelése érdekében vissza kell nyerni a lakosság bizalmát

A miniszter pénteken részt vett a Román Orvosi Akadémia által szervezettcímű kerekasztal-beszélgetésen."Véleményem szerint a járvány hatékony kezelése érekében a legfontosabb az, hogy visszaszerezzük a lakosságnak egyrészt az egészségügyi hatóságokba, másrészt az állami hatóságokba vetett bizalmát. A bizalom hiánya tragédiákhoz vezet, mivel az emberek sok esetben nagyon későn mennek el orvoshoz, amikor a koronavírus-fertőzés érdemben való kezelésének lehetőségei már korlátozottak" - fejtette ki Rafila az online zajló megbeszélésen.Hozzátette, a Román Orvosi Akadémia nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakosság visszanyerje bizalmát az egészségügyi alkalmazottakban, akik "az elmúlt két évben nagyon jól végezték munkájukat", sőt, sokan "túl is hajszolták magukat"."Olyan időszakot élünk, amikor a nézettségért való küzdelem oda vezet, hogy a média hamis orvosi személyiségeket népszerűsít, akiknek nincs más céljuk, mint olyan híreket terjeszteni, amelyek a nézettség kedvéért ijesztegetik a lakosságot" - figyelmeztetett az egészségügyi miniszter.Rafila rámutatott, hogy viszonylag rövid idő alatt sikerült létrehozni egy olyan rendszert a Covid-betegek számára, amelyben gyorsan jutnak diagnózishoz, felméréshez, kezeléshez. Az enyhébb tünetekkel rendelkező pácienseket a háziorvosok és a járóbeteg-központok látják el, és csak a súlyosabb esetek kerülnek kórházba, így az utóbbiakra nem nehezedik olyan nagy nyomás, mint a 4. hullámban.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 55 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 25 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 125 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 69 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 110 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 30 Nem sokat gondolkodtam ezen 267