Helyi tanácsos a Brassai-ügyről: nincs más megoldás, de nem lesz olyan zavaró, mint ahogy gondolják

Egyrészt nincs más megoldás a kolozsvári Brassai líceum elé kerülő buszmegállóra, másrészt nem fog annyi gondot okozni, mint ahogy most sokak számára megjelenik – derült ki Rácz Béla helyi tanácsos nyilatkozatából.



A 2018-ban közvitára bocsájtott rendezési terv. Látható, hogy eredetileg egy kis megálló (a sárgás négyzet) szerepelt a tervben.

Mint tegnap beszámoltunk róla, a Magyar / 21 decembrie 1989 sugárút felújítási munkálatai elértek ahhoz a szakaszhoz, amikor a kolozsvári közszállításhoz tartozó „Sora” buszmegállót áthelyezik aszobor elől a Brassai Sámuel Elméleti Líceum elé.A pedagógusok és az iskolába járó szülők viszont felháborodásukat fejezték ki az iskola elé kerülő buszmegálló miatt, az iskola vezetősége meg sérelmezte, hogy velük nem történt egyeztetés.Érvelésük szerint az iskolának csak ott van az egyetlen ki- és bejárata, így ha egy sürgősségi helyzet alakul ki, akkor nagyon megnehezíti a vészhelyzeti evakuációt, mivel egy zsúfolt központi megállóba kell érkezzen a több száz gyerek és iskolai alkalmazott.Másrészt problémássá válik az osztályok szellőztetése, mert közvetlenül az ablakok alatt lesz a buszmegálló, így a erőteljes lesz a zaj- és légszennyezés. Emellett a buszmegállóban várakozó idegenek bekukkanthatnak az osztálytermekbe, zavarhatják az órák menetét.További gond, hogy a kiskorú diákok az iskolából kilépve egyből egy zsúfolt megállóban találják magukat, ahol az összeverődött embersokaságban a pedagógusok sem tudják a gyerekek biztonságát felügyelni, miközben közismert, hogy a buszmegállók kedvelt tartózkodási és vadászterületei a zsebtolvajoknak, akik veszélyt jelenthetnek a gyerekekre. Ugyanakkor a buszmegállóban lévő tömeg nagyon megnehezíti azon szülők dolgát, akik az iskola előtt a gyerekeiket várják.Egy másik kritikus szempont, hogy a Brassai Sámuel líceumnak otthont adó épület műemlékvédelmi besorolás alatt áll, az elé helyezett buszmegálló pedig a teljes földszinti részt el fogja takarni.megkeresésére Rácz Béla helyi tanácsos elmondta, hogy a költöztetés elkerülhetetlen volt: „azt hiszem mindenki számára világos, hogy az egy nagyon méltatlan helyzet volt, hogy egy egyházi-történelmi személyiség szobrát egy buszmegálló kitakarja, így egyértelmű volt, hogy a buszmegállót el kell költöztetni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy már a Magyar utca felújítási munkálatai elkezdésekor jelezték, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy elkerüljön Dávid Ferenc szobra elől a megálló.Ugyanakkor jelezte, a költöztetés támogatásával nem az volt a céljuk, hogy a Brassai Sámuel Elméleti Líceum elé kerüljön a megálló, értékelése szerint az egy kellemetlen következménye lett az ügy rendezésének. Kiemelte, hogy az új helyzetre is próbáltak jó megoldást keresni. Például a megállóban az eredetileg tervezett három menedék helyett csak kettő kerül felépítésre.

Így közvetlenül az iskola bejárata előtt nincsen és nem is lesz buszmegálló

Mint a képen látható, leginkább határesetként értelemezhető, hogy a bejárat előtt van vagy sem a megálló egyik menedéke. Fotó: Transindex

: „ha elmennek a Magyar utcábaa, akkor ez kiderül, a Brassai bejárata előtt nincsen megálló.”„A polgármesteri hivatal városrendezési osztályán alaposan megnéztük a kérdést, és lehetséges alternatív megoldást kerestünk arra, hogy hova kerüljön a szóban forgó buszmegálló, de sajnos nem lehet máshova tenni. Ugyanis, ha máshova kerül, akkor vagy az autók nem tudtak volna letérni a Magyar utcáról nyíló más utcákba, vagy nem tudott volna megállni a busz, vagy a megállók között nem lett volna meg a törvény által előírt távolság. Az ugyanis szabályozva van, hogy a buszmegállók között mennyi lehet a legnagyobb és a legkisebb távolság. Így akárhogy próbáltunk zsonglőrködni, hogy hova kerüljön a megálló, hogyan oldjuk meg az áthelyezést,

egyszerűen nem volt ennél jobb megoldási lehetőség

A két menedék üvegfalat kap. Fotó: Transindex

” – foglalta össze, hogy miért került éppen az iskola elé a megálló. „Beláthatóan szükséges ott egy buszmegálló, és az nem lehet a Dávid Ferenc szobor előtt.”Ezzel együtt elismerte, hogy az új helyzet az iskolának „valamennyi kényelmetlenséget fog okoz”, így érthető az iskola és a szülők felháborodása. „De jelezném, hogy ez a megoldás távolról sem olyan mértékben zavaró, mint amennyire gondolják, hogy zavaró lesz” – tette hozzá.Mint elmondta, a szervezetben jelenleg is zajlanak a tárgyalások a megoldási lehetőségekről, amelyeket felajánlanak az iskolának. Konkrétumként beszámolt arról, hogy minden segítséget megadnak, hogy az ablakokat kicseréljék – jobban szigetelőre, vagy többrétegű ablakokra – így nem lesz annyira zajszennyező. „Meglátásom szerint a díszkomfort minimális lesz, még ahhoz képest is, ami ezelőtt volt” – utalt arra, hogy az utcában eddig is zaj volt.Emellett arra is rámutatott, hogy a buszmegálló a lehető legkintebb lesz, azaz olyan mértékben helyezik az úthoz közel, amilyen mértékben csak lehet, annak érdekében, hogy a megálló mögött a gyalogos forgalom ne legyen akadályozva. „Ám azt se felejtsük el, hogy ott a járdán eddig is volt gyalogos forgalom” – mutatott rá.Továbbá ismertette, hogy a buszmegálló menedékének a háta üveggel lezárt, így azoknak az embereknek a zaja, akik a megállóban állnak buszra várva, nem jut be az osztálytermekbe: „az egy enyhe túlzás, hogy a megállóban lévő emberek belehallgathatnak a matek- vagy magyarórákba” – jelentette ki a helyi tanácsos, majd megígérte, hogy a megálló „kevésbé lesz zajos, mint amire most számítanak”.Végül arról is szót ejtett, hogy nagyon sok szülő azt szeretné, hogy a gyereke egy központi iskolába járjon, „ellenben sajnos nem lehet azt elérni, hogy a központban legyen az iskola, de olyan körülmények közepette, mintha kint lenne a mezőn. Így a zaj és a légszennyezés sajnos egyenes következménye és velejárója annak, hogy egy iskola a központban van” – összegzett Rácz Béla, helyi tanácsos. (.)