A BBTE a miniszterelnök plágiumügyének vizsgálatát sürgeti

Mint korábban megírtuk , a pressone.ro portálon tényfeltáró újságírók közölték, hogy a kormányfő 138 oldalas hadtudományi doktori disszertációjának legalább 42 oldalán plagizált.A miniszterelnök tagadta a vádakat, állítva, hogy doktori dolgozatának témáját a nemzetközi küldetésekben katonaként szerzett személyes tapasztalataiból merítette, és a tudományos kutatás, illetve az elméleti értekezés mellé ezeket is belefoglalta '"nyilvánvalóan önálló hozzájárulásként" a disszertációjába.A legutóbbi fejlemény az ügyben, hogy a miniszterelnök felkérte a bukaresti Nemzetvédelmi Egyetem (UNAp) etikai bizottságát, vizsgálják meg doktori disszertációját.

"Tekintettel a Nicolae Ciucă miniszterelnök doktori disszertációjával kapcsolatos közelmúltban felmerült plágiumgyanúkra és vádakra, valamint a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) állandó odafigyelésére a lehető legmagasabb tudományos színvonal fenntartására és az akadémiai integritás kultúrájának megőrzésére, a BBTE felkéri az Egyetemi Diplomák, Oklevelek és Bizonyítványok Hitelesítésének Országos Tanácsát (CNATDCU), hogy a vizsgálat a legnagyobb körültekintéssel történjen, elkerülendő az eljárást érintő fellebbezéseket, amelyek érvényteleníthetik a tudományos elemzést/következtetéseket, illetve arra is, hogy a vizsgálat sürgősséggel történjen, figyelembe véve Nicolae Ciucă úr közhivatalnoki voltát, amelynek következményei érintik az ország megfelelő működését és imázsát" - áll az intézmény pénteki közleményében.