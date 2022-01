Több mint 1 millióval vagyunk kevesebben a legutolsó népszámlálás óta

Az INS elnöke a koronavírus-járvány miatt 2022-re halasztott népszámlálás kapcsán nyilatkozott, majd elmondta, a népszámlálás eredményei 2023-ra lesznek meg.A legutóbbi népszámláláskor az ország lakossága 20,1 millió volt, a statisztikai intézet becslése szerint Románia lakossága 5 százalékkal csökkent azóta, hiszen 2021 január 1-jén az INS 19,1 millióra becsülte az állandó lakosság számát.Andrei szerint a csökkenésnek két fő oka van, egyrészt a, ami a magasabb halálozásból és az alacsonyabb születésszámból adódik, illetve az. A statisztikai intézet elnöke a népesség csökkenése mellett második súlyos problémaként ajelölte meg, hiszen a legutóbbi népszámláláshoz képest csökkent a fiatalok aránya és megnőtt a 40 év fölöttieké és az időseké. Tudorel Andrei szerint a lakosság elöregedése a munkaerőpiacon is egyre nagyobb gondot fog okozni. Hozzátette: a lakosság elöregedésével kapcsolatban az idei népszámlálás után kapnak pontosabb képet a szakemberek. Közölte, hogy 2020-ban az ország lakosságának átlagéletkora 42,2 év volt, míg 1990-ben még csak 34,9 év.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 55 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 25 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 125 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 69 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 110 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 30 Nem sokat gondolkodtam ezen 267