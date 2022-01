Soknak tűnik a napi 20 ezer új esetszám? Rafila szerint akár a 70 ezret is elérhetjük

Az egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott egy pénteki Ploieşti megyei látogatása során, hogy a hatóságok legpesszimistább forgatókönyve szerint február 14-éig eléri a 70 ezret Romániában a napi esetszám.



Alexandru Rafila leszögezte, ez a legrosszabb forgatókönyv, amellyel számolnak, de "nem jelenti azt, hogy be is fog következni". Ebben az esetben 7800 és 43.000 között lehet a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, a halálos áldozatok száma pedig elérheti a 360-at.



Az egészségügyi miniszter ismertette a közegészségügyi intézet (INSP) által összesített járványügyi adatokat, ezek alapján továbbra is fennáll annak veszélye, hogy február elején a helyzet meghaladja az egészségügyi rendszer járványkezelési kapacitását. Ez azonban csak munkahipotézis, a helyzetet jelenleg ellenőrzés alatt tartják - erősítette meg Rafila, hozzátéve, hogy a fertőzöttek csak 2-3 százaléka van kórházban, és viszonylag kevés beteget ápolnak intenzív terápián.



Romániában eddig 1 964 021 esetben mutatták a koronavírus-fertőzést, és 59 428 Covid-beteg halálát regisztrálták.



A halálesetek 8,8%-a Bukarestben történt, a negatív rangsor második helyén Prahova megye áll 4,5 százalékkal. (agerpres)

