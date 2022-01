Február elsejétől lejár azoknak a zöldigazolványa, akik nem kapták meg az emlékeztető oltást

A szaktárca vezetőjének közlése szerint csak akkor hosszabbodik meg az oltottsági igazolvány érvényessége, ha az illető személy kilenc hónapon belül megkapja az emlékeztető oltást is, ugyanakkor, akinél még nem telt el ez a 9 hónap, annak érvényes marad az igazolása. Arra a kérdésre, hogy belföldön is érvényét veszti-e az igazolás. pl. a hivatalokba való belépés esetén, a miniszter azt mondta, hogy erről később a kormányban és az országos vészhelyzeti bizottságban döntenek majd, a járványhelyzet függvényében.

Február elsejétől európai uniós szinten lejár azoknak a román állampolgároknak is a védettségi igazolványa, akik már több mint kilenc hónapja megkapták a koronavírus elleni oltás második adagját, de nem kapták meg a harmadik, úgynevezett emlékeztető vakcinát - közölte pénteken Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. Egy európai irányelvről van szó, amelyet Romániának gyakorlatba kell ültetnie - hangsúlyozta ki. Ezt azt jelenti, hogy az unión belüli utazásokhoz már nem fogadják el az ilyen zöldigazolványt.