Infografikán mutatja be az Egészségügyi Minisztérium, mit kell tennünk, ha észleljük magunkon a fertőzés tüneteit

Eszerint, ha lázt, köhögést, fáradtságot, szag- és ízvesztést, torok- és fejfájást, valamit izomfájdalmat tapasztalunk magunkon, akkor először mindenképp teszteljünk. Ha pozitív az eredmény, akkor a fertőzés súlyosságának és a kockázati tényezők számának a függvényében három lehetőség áll előttünk. Ha könnyű lefolyású a fertőzés (és csupán egyetlen kockázati tényezőnk van), akkor forduljunk a családorvosunkhoz. Ha könnyű lefolyású a fertőzés, de több, mint egy kockázati tényezőnk van, valamint ha közepesen súlyos a fertőzés lefolyása, akkor a frissen megnyitott járóbeteg-ellátó központokba menjünk (a minisztérium honlapján itt érhető el térkép ezekről ). Kórházba csak akkor kerülünk, ha súlyos lefolyású a fertőzés.Kockázati tényezőnek számítanak a légzőszervei és keringési betegségek, az elhízás, a diabétesz, a krónikus veseelégtelenség, a krónikus májgyulladás (hepatitisz), illetve a 65 év feletti életkor is.Az egészségügyi minisztérium múlt pénteken jelentette be, hogy módosította a SARS-CoV-2 kezelési protokollt.„A módosítások értelmében a koronavírussal fertőzött betegek számára a járóbeteg-ellátó központokban bármely szakterület orvosai felírhatnak majd szájon át szedhető antivirális gyógyszereket. Az egyik gyógyszer, a Favipiravir, vénnyel a gyógyszertárakban is kapható lesz” – írték a minisztérium közleményében.Romániában jelenleg az ötödik hullám, pénteken rekordot jelentő 19 649 új esetet jelentettek , amelyeket már leginkább a fertőzőbb omikoron variáns okozott. Az Egészségügyi Minisztérium viszont sokkal rosszabbra számít,miniszter pénteken azt mondta , a hatóságok legpesszimistább forgatókönyve szerint február 14-éig eléri a 70 ezret Romániában a napi esetszám.

Egyszerű infografikán mutatja be az Egészségügyi Minisztérium, mit kell tennünk, ha észleljük magunkon a SARS-CoV-2 vírussal történő fertőzés, a COVID-19 tüneteit.