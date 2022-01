Egy TikTok felvétel miatt indított vizsgálatot a rendőrség, mert olyan képek jelentek meg az egyik autójukról, aminek a volánjánál nem egy rendőr ül

A közösségi oldalra kikerült felvételen az látható, hogy az autó volánja mögött ülve, szokásának megfelelően manele zenét hallgat, majd a kamerába nézve azt mondja: "Hé fiúk, halkítsatok le azt a zenét és kérlek, hogy ne kelljen másodszor is ide jöjjek. A felvétel készítője pedig válaszolt: "Rendben főnök, elnézést a kellemetlenségért!" A videót már törölték a férfi fiókjából. (g4media/libertatea)

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 56 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 26 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 130 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 70 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 111 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 30 Nem sokat gondolkodtam ezen 272