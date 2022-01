Védelmi miniszter: Románia semmiféle háborús konfliktusba nem lép be most

A Digi 24 hírtelevízió egyik szombati műsorában a miniszter kifejtette, a hatóságok jelenleg nem számítanak fegyveres konfliktusban való részvételre.Rámutatott, azt nem lehet tudni, hogy végül kitör-e a háború Ukrajnában, vagy sem, de Oroszország számára "rendkívül költséges lenne" ez a lépés. A NATO nevébenfőtitkár bejelentette, hogy a Szervezet részéről nem lehet szó katonai beavatkozásról, mivel Ukrajna nem tagja a NATO-nak. Tehát sem a NATO, sem Románia nem lép háborúra - magyarázta még Dîncu.Arra a kérdésre, hogy számít-e Románia a közeljövőben egy Ukrajnából érkező menekülthullámra, a védelmi miniszter kifejtette, hogy a hatóságok erre a helyzetre is felkészülnek.

