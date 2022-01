A védelmi minisztérium megünnepelte az egyik legnagyobb holokauszttagadó tábornokát

Az Elie Wiesel Intézet nehezményezte a védelmi minisztérium posztját, rámutatva, hogy "81 évvel ezelőtt, a bukaresti pogrom idején a légiósok több mint 125 zsidót öltek meg. Ma a Nemzetvédelmi Minisztérium egy nyugalmazott tábornokot, militáns antiszemitát, egy szélsőséges párt alapító tagját tiszteli és állítja példaképül elénk. A radikális értékek hordozóinak dicsőítése elidegenít minket a NATO-tól és az EU-tól! A román törvények tiltják a tagadók és antiszemiták támogatását...".Egyébként Radu Theodorut a Romániai Holokauszt Tanulmányozásával Foglalkozó Bizottság zárójelentése (2004) is megemlíti, ahol ezt írják róla:

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 56 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 26 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 130 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 70 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 39 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 111 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 30 Nem sokat gondolkodtam ezen 272