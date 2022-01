Marosvásárhelyen Tamási Áron-emlékév indult, kampányüzenetekkel

Az ünnepség keretében nyitották meg a Kultúrpalotábanfotóművészcímű kiállítását, melyet az Erdélyi Hagyományok Háza szervezett, majd a Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színház előadásában mutatták becímű népi játékát.Ünnepi beszédében, a magyarországi Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a bátorságot és az iránymutatást emelte ki Tamási Áron jellemzői közül. Mint felidézte, Tamási saját élményeiből építette fel regényhőse, Ábel alakját, aki a világot bejárva érti meg, hogy haza kell térnie ahhoz, hogy valahol otthon lehessen.Az író bátorságának tulajdonította annak a kimondását, hogy az élet értelmét nem a távoli nagyvárosokban vagy külföldön, a messzeségben, hanem a szülőföldön, a szülőfölddel való bensőséges kapcsolatban kell keresni."Az elmúlt 12 évben közösen építettük fel és erősítettük meg a külhoni magyarság megtartó intézményeit az élet minden területén: a politikában, a kultúrában, az oktatásban, az egyházakban, a sportban, a gazdaságban, megerősítettük a közösségeket és a közösségek közötti kapcsolatrendszert" - jelentette ki az államtitkár. Arra buzdította hallgatóságát, hogy a cselekvő nemzet évében közösen védjék meg az eddig elért eredményeket., Maros megye önkormányzatának elnöke köszöntőjében kijelentette: azoknak is igazuk van, akik szerint szükség van a kiemelt ünnepekre, és azoknak is, akik úgy tartják, hogy egész évben az ünnep gondolatiságával kell élni. "A magyar kultúra napján köszönetemet fejezem ki azért, hogy vannak akik éltetik, továbbadják, és új csodákkal gazdagítják a magyar kultúrát itthon, Maros megyében" - fogalmazott.

