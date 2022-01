Keddtől vagy szerdától újraindul a tesztelés az iskolákban és óvodákban

A több mint tízmillió nyálteszt az iskolások, óvodások és tanügyi személyzet tesztelésére szolgál. Különálló vagy kettős csomagolásban juttatják el kedden az iskolákba, az első tesztelésre tehát kedden vagy szerdán kerül sor - mondta Sorin Ion.Az új koronavírussal való fertőzést kimutató 18.500.000 adag nyálteszt beszerzési eljárása pénteken folytatódott, miután az Óvásokat Elbíráló Országos Tanács (CNSC) megalapozatlannak minősítette és elutasította azt az óvást, amelyet egy vállalat nyújtott be az eljárás ellen.

