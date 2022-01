Időjárásjelentés - meddig tartanak még a csípős fagyok?

Fagyos időjárás és havazás várható a következő napokban. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 19 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul. A hét közepétől felmelegedés várható.



Az Országos Meteorológiai Hivatal (ANM) szerint hétfőn, január 24-én különösen hideg lesz az időjárás, reggel és éjszaka szinte mindenütt fagyni fog. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 8 és 2 Celsius-fok között, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig általában mínusz 18 és mínusz 6 Celsius-fok között alakul. Az égbolt változóan felhős lesz, a keleti és délkeleti területeken átmenetileg gyenge havazás is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, különösen napközben Moldvában, Dobrudzsában, Kelet-Munténiában és a Déli-Kárpátokban, főként a magasabban fekvő területeken megerősödik.Kedden, január 25-én az ország nagy részén különösen hideg lesz az időjárás, éjszaka pedig a fagyni fog. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap első felében a délkeleti régiókban felhősödés és időnként átmeneti havazás várható, általában gyenge havazás, éjszaka pedig az északnyugati országrészen eshet hó. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, a magashegységekben erősebben fúj majd. A legmagasabb hőmérséklet általában mínusz 8 és 2 Celsius-fok között, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig többnyire mínusz 16 és mínusz 6 Celsius-fok között alakul. Helyenként köd is várható.Január 26-án, szerdán az ANM szerint a nagyon hideg, fagyos reggelt követően a legtöbb helyen felmelegszik az idő, így a maximumhőmérséklet mínusz 5 és 5 Celsius-fok között, a minimumhőmérséklet pedig általában mínusz 8 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul. Olténiában és Munténiában részlegesen felhős lesz az ég, míg az ország többi részén a felhők többnyire megmaradnak, és a hegyvidéki területeken átmenetileg gyenge havazás is lesz; Moldvában vegyes csapadékról is beszámolnak. A szél gyenge és mérsékelt lesz, a hegyekben, különösen a Déli-Kárpátokban nagy magasságban erős széllel, hófúvással. Időnként köd képződik majd. (adevarul.ro, hírszerk.)