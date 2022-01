Ludovic Orban szerint bejegyezte a bíróság az általa alapított új pártot

"Van egy elsőfokú bírósági határozatunk a pártbejegyzésről. Ezennel értesítem a Nemzeti Liberális Párt azon tagjait is, akik nem figyeltek oda, és elfelejtettek fellebbezést benyújtani. Tájékoztatom őket, hogy már nem nyújthatnak be fellebbezést. Fellebbezhettek volna, amíg az elsőfokú bíróság nem dönt" - mondta Orbán.Hozzátette, hogy egy ügyvéd megtámadta az új párt bejegyzését, de az indítványának nem adtak helyet.A bukaresti bíróság január 21-én hozta meg határozatát, amely a következőt tartalmazza: "A bíróság elrendeli a "FORȚA DREPTEI" párt bejegyzését a politikai pártok nyilvántartásába. A közléstől számított 5 napon belüli fellebbezéssel". (spotmedia.ro, hírszerk.)

