Adevărul: Moszkva által támogatott, nyugatellenes jelölttel vághat neki az AUR az elnökválasztásnak

Az orosz állami propaganda által támogatott Călin Georgescu és a szélsőjobboldali AUR közötti partnerséget épp akkor ütik nyélbe, amikor Romániától néhány száz kilométerre Moszkva csapatokat von össze egy esetleges ukrajnai invázióhoz. Az AUR csapatában ott lesz Adrian Thiess üzletember, aki a Szovjetunió utolsó vezetőjét, Mihail Gorbacsovot Bukarestbe hozta - írja az Adevărul.



"Az Európai Uniós és a NATO csatlakozás nem célkitűzések, ahogyan azt a lakosságnak tévesen sugallták. Ezek olyan eszközök, amelyek révén fejlődhetsz, ha képes vagy tárgyalni. Vagy nem. Románia úgy lépett be az Európai Unióba és a NATO-ba, hogy semmit sem értett. Nem tárgyalt semmiről, és ennek következtében mindent elvesztett - mondta korábba Călin Georgescu az EU-ról és a NATO-ról.

, az AUR társelnöke országos kampánykörútjára magával viszi Călin Georgescut is, akit mindig is a párt elnökjelöltjeként mutattak be. Szombaton például a Suceava megyei Bosanciban a liberális polgármester kenyérrel és sóval fogadta őket, majd aláírta az AUR kezdeményezését, melyet Klaus Johannis menesztéséért indítottak.Georgescu az orosz állami propaganda egyik kedvence, a Sputnyik folyamatosan emlegeti a nevét, mindig pozitív hangvételű írásokban. A Sputnik egy tavalyi cikkében Georgescuthoz, a moszkvai rezsim egyik ideológusához hasonlította. "Diskurzusai és gondolatai lenyűgözőek - én személy szerint az orosz Alekszandr Dughinhoz hasonlítom őt erkölcsösség, jóindulat és eredetiség tekintetében."Georgescu azok közé tartozik, akik azt hirdetik, hogy az amerikaiak és a NATO a hibás az ukrajnai helyzetért, mert csak "az amerikai hadiipar érdekeit" követték. "Az ukrajnai helyzetet egyértelműen manipulálják egy olyan konfliktus kirobbantása érdekében, amely anyagilag segíti az amerikai katonai komplexumot, az amerikai hadiipart" - idézte Gerogescut a Sputnik.Georgescu az amerikaiakat hibáztatja, és azt mondja, Románia egyetlen esélye az "orosz bölcsesség", vagyis az Oroszországgal való konfliktus elkerülése, amely egyébként jogosult lenne "megvédeni honfitársait" Ukrajnában - írja a Sputnik.Georgescu és Simion karöltve való megjelenése éppen akkor történik, amikor Ukrajna és Oroszország határán egyre feszültebbé válik a helyzet. Ez egyébként az AUR társelnökének egyes, Moszkva-ellenes álláspontjaival is ütközik.

Az AUR mellé áll Adrian Thiess üzletember is, aki az elmúlt évtizedekben több politikusnak is adott tanácsokat. 2008-banbukaresti polgármesteri kampányát vezette, de dolgozottval,val ésherceggel is. 2010-ben Thiess Bukarestbe hozta a Szovjetunió utolsó vezetőjét, Mihail Gorbacsovot egy újság indítása alkalmával szervezett eseményre. Akkoriban olyan pletykák keringtek, hogyorosz mágnás, a Nagy-Britanniában megjelenő The Independent és az Evening Standard tulajdonosa áll Gorbacsov látogatása mögött, de Thiess ezt tagadta.Thiess megerősítette az Adevărulnak, hogy George Simionnal van egyezsége, de a hivatalos bejelentésig nem akart részleteket mondani, arra hivatkozva, hogy máris megkezdődtek a támadások ellene és Simion ellen. "Egyelőre ez nem közérdekű kérdés (). (...) Az információ egy televíziós műsorban jelent meg, George Simion megerősítette. Aztán egy kétes hátterű weboldalon megjelent egy megalapozatlan hír arról, hogy problémák vannak (az AUR és a Thiess közötti együttműködéssel - a szerk. megj.).Ha eljön a nyilvános bejelentés ideje, akkor meg fogjuk tenni azt" - mondta Thiess, megjegyezve, hogy amint lesz jelölt, elkészíti az AUR elnökválasztási stratégiáját. "Most 2022 van. A stratégiáért és a 2024-es elnökjelölt felkészítéséért felelek. Egyelőre ezt a jelölést el kell fogadni" - tette hozzá Thiess.Tekintettel arra, hogy az AUR intenzíven népszerűsíti Călin Georgescut amióta a parlamentbe került, jó esély van arra, hogy támogatják egy esetleges elnökjelöltség során. George Simion és, az AUR két társelnöke nem válaszolt az Adevărul megkeresésére, hogy tisztázzák az együttműködésüket Georgescuval és Adrian Thiess üzletemberrel. (adevarul.ro, hírszerk.)