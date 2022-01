Tintával öntötték arcon az AUR társelnökét Iașiban, a Kis Egyesülés ünnepén

A csendőrök őrizetbe vették a tintát loccsantó fiatalembert, Simion pedig folytatta programját. Az AUR elnöke arra kérte a rendőröket, hogy hagyják békén a fiatalembert.Az AUR hétfőn rendezvényt szervezett Iaşi központjában a Kis Egyesülés napja alkalmából, a hatóságok által bevezetett korlátozások ellenére. A több száz fős rendezvényen részt vettekés, az AUR társelnökei, valamint a párt bejelentett elnökjelöltje,. Több pap is részt vesz az eseményen.A Simiont tintával lefröcskölő férfit bevitték kihallgatásra a Iaşi-i rendőrőrsre.A parlamenti képviselő a sajtónak elmondta, hogy az incidens nem zavarta meg az ünnepi hangulatot. 'Öntsenek le tintával, semmi gond, de ne feledjék, hogy ki vezette 32 évig az országot' - jelentette ki Simion. Hozzátette: arra kéri a rendőrséget, hogy ne bírságolja meg a tettest, mert nem kíván panaszt tenni ellene. 'Ma nemzeti ünnep van. Ha ő ezt így látta jónak... Mi szeretjük őt és pártállástól függetlenül szeretjük az összes románt' - fejtegette a politikus.A Iaşi megyei rendőrség hétfő délután közölte, hogy előállította azt a férfit, aki "egy kék színű folyadékkal" leöntötte a politikust. Közrend- és közcsendháborítás gyanújával vizsgálatot indítottak ellene.A gyanúsított egy 31 éves, Bákó megyei férfi, akit kihallgattak a iaşi-i rendőrségen.Az AUR felvonulását nem engedélyezték a hatóságok. Az eseményen a párt mintegy 800 szimpatizánsa vett részt, dacolva a megyei vészhelyzeti bizottságnak azzal a döntésével, hogy a magas fertőzöttségi ráta miatt a városban tilos 100 főnél nagyobb részvételű nyilvános rendezvényeket tartani.Tavaly hasonló eset történt Iaşi-ban, amikorpolgármestert a január 24-i ünnepségen joghurttal öntötték le.

