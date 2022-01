Frissítés: elhalasztották! Később mutatják be a kolozsvári Planetáriumban a Magyarellenesség Romániában című kötetet

Ennek megfelelően a Magyarellenesség Romániában. Kérdőíves vizsgálat, a közoktatásban használt tankönyvek és a román közösségi média tartalomelemzése című kiadványunk egy későbbi időpontban kerül bemutatásra.A könyvbemutató következő dátumát is időpontját idejében jelezzük.Megértésüket köszönjük!" - írták a szervezők.______________________________________________________A könyv teljes címe: Magyarellenesség Romániában. Kérdőíves vizsgálat a közoktatásban használt tankönyvek és a román közösségi média tartalomelemzése.A bemutató január 26-án (szerdán) lesz 17 órától a Planetárium Kávézóban (Főtér 10. Szám II. emelet, belső terem).A beszélgetésen jelen lesznek a szerzők,ésTamás, valamint a könyvet bemutató szakértők:jogász, amunkatársa,újságíró éspolitológus.

