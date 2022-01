Severin: a NATO-csapatok Romániából való kivonására vonatkozó igény nem ellenséges szándékból fakad

"Nem hiszem, hogy bárki is azt gondolná, hogy Oroszország elég vakmerő lenne ahhoz, hogy megtámadjon egy NATO-országot, nem hiszem azt sem, hogy Oroszország megtámadná Ukrajnát"

A Szociáldemokrata Párt egykori vezető politikusa szerint Oroszországnak az a célja, hogy Európában olyan erőegyensúlyt teremtsen, amely garantálja a kollektív biztonságot, amelyet Oroszország oszthatatlannak tekint. "Régóta hiszek a biztonság oszthatatlanságában. Nem lehetséges, hogy egyesek a saját biztonságukat mások biztonságának rovására garantálják" - fejtegette Severin.A volt külügyminiszter azt is elmondta, hogy amit Lavrov orosz külügyminiszter kér, az szerinte a tárgyalások megkezdésére vonatkozó javaslat."Megjegyzem, hogy a kérés nem arra irányul, hogy bizonyos államok hagyják el a NATO-t, hanem csak arra, hogy a NATO fegyveres erői vonuljanak ki a területükről. Nekem ez egy javaslatnak tűnik, egy kérésnek a tárgyalások megkezdésére, és az ember mindig többet kér az elején, mint amennyit a végén kap" - magyarázta Severin.A diplomata kifejtette, hogy 1989 előtt, amikor a két blokk még létezett, egy sor szerződést kötöttek meg annak érdekében, hogy biztosítsák a két blokk közötti erőegyensúlyt, hogy egyikük se legyen abban a helyzetben, hogy a másik meglepetésszerűen megtámadhassa. Az orosz külügyminisztérium kérése tehát a jövőbeni tárgyalások alapjául szolgálhat, állította Severin.