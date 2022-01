Bírálja az ügyészi és bírói szervezetek egy része a SIIJ felszámolásáról szóló törvénytervezetet

Bírálta hétfőn közzétett állásfoglalásában három bírói és ügyészi szervezet az igazságszolgáltatás szereplőinek bűncselekményeit kivizsgáló ügyészség (SIIJ) felszámolásáról szóló törvénytervezetet.



A Romániai Bírák Fóruma Egyesülete, a Mozgalom az Ügyészek Jogállásának Védelmére Egyesület a Kezdeményezés az Igazságszolgáltatásért Egyesület közös közleménye szerint a jogszabály megszegi Románia uniós és ET-tagságából fakadó kötelezettségeit.Az állásfoglalása aláírói szerint az igazságügyi minisztérium január 21-én közzétett tervezete csak formálisan számolja fel a SIIJ-t, mert nem javítja ki, sőt súlyosbítja a megszüntetendő intézmény munkamódszereiben eddig megmutatkozott hiányosságokat.A bírói és ügyészi szervezetek azt kifogásolják, hogy a törvényjavaslat szerint a SIIJ hatáskörébe tartozó ügyeket olyan ügyészek veszik majd át, akiknek nincs kompetenciájuk korrupciós bűncselekmények kivizsgálására. Szerintük az utóbbi bűncselekmények felgöngyölítését korrupcióra szakosodott ügyészekre kellene bízni.Az állásfoglalás aláírói kifogásolják azt is, hogy a tervezet értelmében továbbra is érvényben marad az a szabály, miszerint ha egy ügyben az igazságszolgáltatás szereplői mellett olyan személyek is érintettek, akiknek bűncselekményeinek kivizsgálásában a legfőbb ügyészség az illetékes, akkor a dosszié a korrupcióellenes ügyészségről (DNA) a legfőbb ügyészség által kinevezett ügyészekhez kerül át.A bírói és ügyészi szervezetek bírálják a SIIJ hatáskörébe tartozó ügyeket átvevő ügyészek kinevezésének módját is, mert szerintük az eljárás "kiszámíthatatlan" és "veszélyezteti az igazságszolgáltatásban dolgozók függetlenségét".A közlemény következtetésként megállapítja, hogy a törvénytervezet egy 'alkalmatlan kompromisszum', amelyik megszegi az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) legutóbbi jelentésében foglaltakat és Románia uniós, illetve ET-tagságából fakadó kötelezettségeit. Aláírói szerint a megoldást a SIJJ 'feltétel nélküli felszámolása' jelentené oly módon, hogy a hatáskörébe tartozó ügyeket az erre szakosodott ügyészségek (mint a DNA és a DIICOT) vegyék át.Az igazságügyi minisztérium pénteken bocsátotta közvitára a SIIJ felszámolásáról szóló törvénytervezetet. E szerint az intézmény hatáskörébe tartozó ügyek kivizsgálása 42 ügyészre fog hárulni. Közülük 12-t, akik Bukarestben tevékenykednek majd, a legfőbb ügyészség, a vidéken ténykedő 30 ügyészt pedig a táblabírósági ügyészségek állományából nevezi majd ki a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).A főügyészségről kinevezett ügyészek hatáskörébe tartozik majd a CSM tagjai, valamint a legfelsőbb bíróság, a legfőbb ügyészség, a táblabíróságok, a katonai ítélőtábla bírái és ügyészei által elkövetett esetleges törvénytelenségek kivizsgálása. A megyei táblabíróságokról kiválasztott ügyészek a bíróságok, törvényszékek és katonai bíróságok bíráinak és ügyészeinek ügyében vizsgálódhatnak.