Transparency International: Románia az EU harmadik legkorruptabb országa, Magyarország pedig a második

Románia Magyarország és Bulgária mellett továbbra is az Európai Unió három legkorruptabb országa között van - derül ki a Transparency International kedden közzétett 2021-es Korrupció Érzékelési Indexéből, amelyből az is kiderül, hogy a hivatalos kötelezettségvállalások ellenére a vizsgált 180 országból 131 nem tett jelentős előrelépést a korrupció elleni küzdelemben az elmúlt 10 évben, és ez alól Románia sem kivétel.



A Korrupció Érzékelési Index (Corruption Perceptions Index - CPI) azt tükrözi, hogy független és üzleti szakértők hogyan ítélik meg a közszférában tapasztalható korrupciót a vizsgált 180 országban. A rangsort 0-tól 100-ig terjedő pontozással állítják össze, ahol a 0 a "nagyon korrupt", a 100 pedig az "egyáltalán nem korrupt"."A 100 pontból mindössze 45 ponttal Románia továbbra is az Európai Unió három legkorruptabb országa között van, Magyarország (43 pont) és Bulgária (42 pont) mellett. A korrupció megítélése az állami rendszerben nemcsak évről évre hasonló, hanem a 2012-es eredményekkel összehasonlítva is, amikor hazánk 44 pontot kapott.Uniós szinten azonban vannak olyan országok is, amelyek az elmúlt évtizedben 10 pontnál nagyobb különbséget regisztráltak. Görögország és Olaszország 13, illetve 14 pontot javított 2012 és 2021 között. Így Görögország a 2012-es 36 pontról 2021-re 49 pontra, Olaszország pedig a 2012-es 42 pontról 2021-re 56 pontra emelkedik.

A skála másik végén Ciprus és Magyarország található, amelyek az elmúlt évtizedben 13, illetve 12 pontot rontottak, és a CPI szerint 2021-ben 53, illetve 43 pontot értek el.

Az uniós átlag továbbra is 64 pont" - áll a szervezet közleményében.Ami a közbeszerzéseket illeti a világjárvánnyal összefüggésben, a TI elemzése azt mutatja, hogy

a COVID-19 világjárvány lehetőséget adott a kormányoknak arra, hogy kiterjesszék végrehajtó hatalmukat, visszatartsák a közérdekű információkat és korlátozzák a polgárok jogait.

A világjárvány még az uniós tagállamok szintjén is hatással volt az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra, és még a CPI-rangsor élén álló országok visszalépéseivel kapcsolatos aggályokra is fényt derített.A Transparency International megjegyzi, hogy Romániában az egyik legsebezhetőbb terület a közbeszerzés volt, ami a világjárvány idején a közkiadások átláthatóságára is hatással volt. ( news.ro , hírszerk.)