Nem egészen 3 hét alatt több mint 9 ezren hívták a gyermekbántalmazások bejelentésére szolgáló 119-es számot

Tájékoztatása szerint az összesen 9265 hívás közül 6196-nak a kezdeményezője csak azt akarta ellenőrizni, hogy működik-e a segélyvonal.A hívások nyomán a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok mobil egységei 81 esetben tartottak sürgős helyszíni vizsgálatokat családoknál. Összesen 1706 esetet tanácsadással, az illetékes szakszolgálathoz irányítással, közvetítéssel, illetve sürgős beavatkozással oldottak meg.Országosan jelenleg 1804 esetet vizsgálnak a gyermekvédelmi hatóságok, amelyek képviselői szociális ankétokat végeznek, monitorozzák, illetve tanácsokkal látják el az érintett családokat.Az egységes 119-es telefonszámon főként fizikai, pszichikai és szexuális bántalmazással, elhanyagolással, bullyinggel és kéregetésre való kényszerítéssel kapcsolatos eseteket jeleztek a diszpécserszolgálathoz forduló gyerekek és felnőttek. Többen gyermekjogra vonatkozó információkról érdeklődtek.Az egységes 119-es telefonszám kiszolgálására a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok állandó ügyfélszolgálati irodát működtetnek. A terepen vizsgálódó mobil egységekben pszichológusok, szociális munkások vesznek részt, a hívásokat rögzítik, és lehetséges a hívó fél azonosítása és helymeghatározása is.

