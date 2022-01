Román értelmiségiek bírálják Bocot, amiért elkezdetett közeledni az AUR-hoz: „Stratégiai hiba!”

Az AUR vezetőjének Emil Boc kolozsvári polgármesternél tett látogatása, illetve az elöljáró George Simionhoz való hozzáállása heves reakciókat váltott ki néhány kolozsvári értelmiségi részéről - írja az rfi.ro. Ciprian Mihali és Sergiu Mișcoiu (mindketten a BTTE oktatói) szerint stratégiai hiba volt Boc részéről, hogy kijelentette: közös dolgai is vannak Simionnal, illetve az AUR-ral. Kommentálták azt a nacionalista diskurzust is, melyet a PNL folytat.



George Simion Kolozsváron így nyilatkozott Emil Bocról: "Szeretjük a polgármester urat. Meglátogattam, értelmes ember, akivel lehet beszélgetni. Nagyon köszönjük neki, hogy fogadott minket". Boc pedig válaszában Simionról azt mondta: "Sok közös van bennünk: egyebek mellett a nemzeti értékek és a nemzeti érdekek támogatása, és mindaz, ami nemzeti perspektívát jelent a nemzetek koncertje által alkotott Európában...". A szélsőjobboldali AUR társelnöke Kolozsváron nemcsak a polgármesteri hivatalba látogatott el, de a Paprika Rádió szerkesztőségébe is benézett, ahol az "RMDSZ-es maffiát" kereste. Ez utóbbi találkozás nem volt annyira meleg hangulatú, itt számoltunk be az esetről bővebben

Ciprian Mihali, a kortárs filozófia professzora, Románia korábbi nagykövete (Szenegálban, illetve hét másik nyugat-afrikai országban) a következőképen értékelte Emil Boc és George Simion találkozóját:

"Úgy gondolom, hogy néhány hónapja egyfajta szelídítésnek lehetünk tanúi a közbeszédben, amelynek során az AUR-t sok tekintetben tiszteletre méltó pártként mutatják be. Természetesen a kolozsvári eseményeknek több jelentése van, és többféleképpen is értelmezhetőek. Először is, úgy gondolom, hogy az AUR némileg erőltetett legitimációja a temesvári események kontextusában értelmezendő.Nyilvánvaló, hogy mivel Kolozsvár az első helyen áll az országban, mindenáron meg kellett mutatnunk, hogy mi mások vagyunk, hogy itt nem történnek olyan vadul a dolgok, mint máshol, hogy a városháza ajtaja nyitva van, hogy a polgármesterünk az irodájában ül, hogy befogadó, hogy nem menekül és nem bújik el, mint más polgármesterek. És azt hiszem, Emil Boc azt akarta üzenni, hogy a dolgokat nyugodtan, jóakarattal és megértéssel is lehet kezelni. Ez a sok közös pontot tartalmazó lista azonban továbbra is problematikus, az a tény, hogy polgármesterünk sok közös pontot hangsúlyoz, az én szemszögemből nézve nagyon problematikus. Egy olyan játékban vagyunk benne, melyben

az AUR egy nagyon hasznos változó. Ha az AUR megnyugszik, akkor nagyon érdekes partner lesz 2024-re.

Sergiu Mișcoiu professzor, a BBTE Európai Tanulmányok Karának munkatársa úgy véli, hogy a PNL Emil Boc hangján keresztül próbálja megszerezni a nacionalista szavazók egy részét.

"Itt már sajnos a PNL politikai hagyományaihoz tartozik, hogy egy ilyen diskurzust átvesznek, de joggal merülhet fel a kérdés, hogy az Emil Boc polgármester által választott stratégia olyan-e, amely szavazatokat hoz, vagy éppen ellenkezőleg. Valószínűleg elidegeníti őket a progresszív választóktól, akiket az AUR diskurzusában annyira blamál, de akik azonban nagyon hasznosak a kolozsvári PNL választási malacperselyében" - mondta Mișcoiu professzor.

Összeegyeztethetők-e az AUR témái a PNL-diskurzussal? - kérdezték Ciprian Mihalitól, aki szerint:

"Nagyrészt igen. Az AUR nem szűz földön jött létre. AUR nem úgy esett le, mint egy műhold a Földre, amire nem figyeltünk oda, és most fenyeget minket. Az AUR a nacionalizmus, az idegengyűlölet, a sovinizmus, a magyarellenesség, az ortodoxia vagy a kereszténység felfokozódása miatt nagyon is jól karbantartott talajon született, mert itt is vannak nagyon aktív neoprotestáns felekezetek. Mindezek már korábban is léteztek. (...) Itt az AUR csak kihasználta és learatta ennek a PSD-ben és a PNL-ben is létező diskurzusnak a gyümölcsét, amely a legkönnyebben eredményt hozó diskurzus jelenleg".

A maga részéről Sergiu Mișcoiu is azt állítja, hogy Emil Boc kijelentése arról, hogy mi a közös benne és George Simionban, és így az AUR-ban, kockázatos.

"Hogyan tehet ilyen kijelentést az, aki ugyanannak a pártnak a tagja, mint, aki az AUR betiltását indítványozta, mivel legionárius jelleget mutat? Egyébként mindketten abban a frakcióban voltak, amely Cîțut támogatta a Nemzeti Liberális Párt elnöki tisztségéért folytatott versenyben, és joggal csodálkozhatunk azon, hogy egy párt hogyan tud ennyire kétarcúan fellépni egy ilyen fontos témában.Emil Boc túl messzire ment ebbe az irányba. Mondhatott volna egyszerűen csak annyit, hogy egy román képviselőt fogad az irodájában, de az ő nézeteinek semmi köze az AUR-hoz. Azt hiszem, mindenki elégedett lett volna egy ilyen nyilatkozattal. (...) Tehát azt gondolom, hogy

ez a nyilatkozat erkölcsi és stratégiai hiba Boc polgármester úr részéről.

."