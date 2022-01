Szomorú rekord Désen: 25 ezrelék fölött a fertőzöttségi ráta

A fertőzöttségi ráta 20 ezrelék fölötti Kolozsváron (21,45) is, és magas még Temesváron (19,57), az Ilfov megyei Otopeni-en (18,75), a Brassó megyei Vidombákon (18,35) és a Suceava megyei Sireten (18,06).Összesen 253 városban haladja meg a 3 ezreléket a fertőzöttségi mutató.A községek közül a Temes megyei Újmosnicán a legmagasabb a mutató, 37,74 ezrelékes. Nagy a fertőzöttségi ráta a következő községekben is:* Újszentes (Temes) - 34,66* Gyüreg (Temes) - 28,49* Csürülye (Kolozs) - 27,61* Bégaszentmihály (Temes) - 27,11* Győröd (Temes) - 26,17.Összesen 1296 községben haladja meg a fertőzöttségi ráta a 3 ezreléket.Fotó: Dés központja a magasból. Forrás: a polgármesteri hivatal honlapja

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 57 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 134 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 77 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 42 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 114 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 33 Nem sokat gondolkodtam ezen 283