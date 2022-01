Itt a romániai rezsicsökkentés: ennyit kell fizetni kilowattóránként, és csak február-márciusra érvényes

Keddi ülésén jóváhagyta az új támogatási intézkedéseket a villamosenergia- és gázszektorban a kormány.



Ennek értelmében az elektromos energia kilowattóránkénti árát 80 baniban, a földgázét 31 baniban plafonálták, ennél többet senki sem fog fizetni - jelentette bekormányfő ésenergiaügyi miniszter.Ugyanakkor azon magánszemélyek, akiknek a fogyasztása nem haladja meg az 500 kwh-t az elektromos energia esetében, még alacsonyabb árat, 68 banit kell fizetniük kilowattóránként. A földgázfogyasztóknál ha a havi fogyasztás nem több, mint 300 köbméter, a földgáz ára kilowattóránként 22 banira csökken, beleszámolva minden adót és illetéket - közölték.A nem háztartási célú energiafogyasztóknak, pl. intézményeknek, kisvállalkozásoknak a plafon az elektromos energia esetében 1 lej/kWh, a földgáz esetében 37 bani/kWh.Virgil Popescu ugyanakkor bejelentette azt is, hogy

az energiaár-kompenzációs sürgősségi kormányrendelet csak február-márciusra lesz érvényes, ugyanis - az igazságügyi minisztérium álláspontja szerint - azt nem lehet visszamenőleg alkalmazni (pl. januárra).

Így a kormányrendelet és a belefoglalt lakossági kompenzációs intézkedések 2022. február 1-től március 31-ig lesznek érvényesek. Az intézkedés költségvetésre rótt terhe így is eléri a 3 milliárd lejt.

Az energiaárak szabályozásának újbóli bevezetése uniós irányelveket sért?



Az energiaárak szabályozásának újbóli bevezetése az uniós irányelvek megszegését jelentené, amiért az Európai Unió Bírósága kötelezettségszegési eljárás beindítása nélkül is elmarasztaló ítéletet hozna Románia ellen - jelentette ki kedden egy bukaresti konferencián az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) energiapiaci vezérigazgatója.kifejtette: nincs rendben az, hogy az energiadrágulás kompenzálásáról szóló új kormányrendelet valamennyi fogyasztóra kiterjed, szerinte csak a kiszolgáltatott fogyasztókat kellene támogatnia az államnak. Úgy vélekedett: a jogszabály felfüggeszti a kiskereskedelmi energiapiacot, és visszatartja a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól."Az energiaszámlák kifizetésének hosszan tartó állami támogatása az alacsony árak illúzióját kelti és fejlesztésre fordítható forrásokat von el a költségvetésből" - jelentette ki a szakember.Arra kérdésre, hogy milyen intézkedéseket tartana célravezetőnek március 31. után, amikor megszűnik az energiadrágulások állami kompenzálása, Dumbrăveanu azt válaszolta: inkább arról beszélne, hogy mit nem lenne szabad megtennie a kormánynak."Szerintem semmiképp nem szabad visszatérni az energiapiac állami szabályozásához. Az árak szabályozása egy szocialista piaci modell követését jelentené. Ez nagyon jól működött, amikor valamennyi piac szabályozott volt, de anakronisztikus, amikor a többi piac szabad. Mélységesen jogellenes, sérti az európai uniós jogot és az áruk szabad mozgásának elvét" - részletezte a vezérigazgató.Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) korábban már elítélte Romániát, mert korlátozta az egyik termelő tranzakcióit. Emellett a bíróság elé került a román állam amiatt is, mert a hazai termelésből származó földgázt elsőbbséggel a romániai fogyasztók kapják. Emiatt a szakember szerint az EUB kötelezettségszegési eljárás beindítása nélkül is elmarasztaló ítéletet hozna Románia ellen, ha visszatérne az energiaárak szabályozásához.

Csökkenhet tavasztól a földgáz és a villamos energia ára?



Csökkenhet a közeljövőben a földgáz és a villamos energia ára, mivel enyhe telünk volt, és kevesebb gázt kellett felhasználni a tartalékból, mint tavaly - jelentette ki kedden az energiaügyi minisztérium egyik államtitkára.egy bukaresti sajtóeseményen elmondta: az energia árát a kereslet és a kínálat határozza meg: ha továbbra is nagy lesz a kereslet, nem csökkennek az árak, mivel azonban eddig enyhe telünk volt, kevesebb földgázt kellett felhasználni a tartalékból, mint egy évvel korábban. "Ha marad ez a fogyasztási trend, a közeljövőben mérséklődni fog a földgáz és a villamos energia ára" - jelentette ki.Virgil Popescu energiaügyi miniszter szintén azt nyilatkozta január 18-án, hogy szerinte április 1-je után a felmelegedésnek és a csökkenő fogyasztásnak köszönhetően visszaesik a földgáz ára.