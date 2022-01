Rafila: Az 5. hullám csúcspontja valószínűleg február 10. és 15. között várható

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a Digi24-nek adott interjújában azt nyilatkozta, hogy három héten belül csökkenhet a fertőzések száma, és márciusban már lazítani fognak a járványügyi intézkedéseken. Addig azonban nehéz időszak következik, mert a kórházakban fertőzési gócok jelentek meg az egészségügyi személyzet körében - jelezte a tárcavezető.



"Az egészségügyi személyzet körében terjedő fertőzésről beszélünk. Bukarestben is ilyen helyzetbe kerültünk, és próbálunk megoldásokat találni, akár ideigleneseket is, hogy a munka folytatódhasson, és a betegek hozzáférhessenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz. A korábbi hullámokkal ellentétben itt két különbséget észlelhetünk. Igaz, hogy a kórházi vagy intenzív osztályos kezelést igénylő súlyos esetek aránya alacsonyabb, de gondok vannak a vírus terjedésének megállíthatóságával kapcsolatban, amelyek az egészségügyi személyzetet vagy a más betegségekkel beutalt betegeket érintik, akik a kórházban fertőződnek meg" - jelentette ki Rafila."A betegség súlyos formái ritkábban jelentkeznek, de ha a kórházi személyzet egy része megfertőződik, akkor is folytatni kell a munkát, és ez csak úgy lehetséges, ha más osztályokról áthelyezünk embereket. Ez egy nehezebb időszak, amelyet azoknak kell kezelniük, akik ezeket az egységeket működtetik, a DSP és az Egészségügyi Minisztérium segítségével" - tette hozzá a miniszter.

Elmondása szerint a hullám csúcspontját február 10-15. között éri el, utána az esetek száma csökkenni fog.

"Még nem tudni, milyen gyors lesz a csökkenés" - tette hozzá."Úgy gondolom, hogy március végére megszabadulunk néhány korlátozó intézkedéstől. És a legfontosabb, hogy ezúttal kiszámíthatóan közelítsünk a következő időszakhoz, nem pedig hétről hétre. A maszkok levétele az utolsó lesz az eltörlendő szabályok közül. Az enyhítő intézkedéseket fokozatosan hozzuk meg" - mondta Rafila.