Beszakadt a Szatmárnémetiben készülő modern szökőkút, miután a STS és a tűzoltóság kocsija is ráhajtott

Körülbelül 25%-ban rongálódott meg a szatmárnémeti újfőtéren készülő szökőkút, mivel két jármű is ráhajtott, és beszakadt. A prefektúra épp költözőfélben van a téren található közigazgatási palotából egy új székházba, a speciális távközlési hatóság (STS) pedig szombaton azért érkezett, hogy a műszaki berendezéseiket átköltöztesse.



A speciális távközlési hatóság furgonja alatt beszakadt a szökőkút. Fotó: satumareonline.ro

A furgon segítségére siető tűzoltókocsi is berogyott a szökőkútba, ahonnan végül ki kellett egy daruval emelni. Fotó: satumareonline.ro

Vélhetőleg a hóréteg miatt azonban a sofőr nem látta a szökőkutat, ezért a fekete kisbusszal ráhajtott, és beszakadt alatta.A furgon kimentésére később a helyszínre küldtek egy tűzoltókocsit, mely - ugyanazon a nyomvonalon haladva, mint a kisbusz - szintén berogyott a szökőkútba, tetézve a kárt. A Szatmári Friss újság szerint a többtonnás tűzoltókocsit csak egy speciális daru segítségével tudták kiemelni, ami a szökőkút további rongálódásához vezetett.A keletkezett kárt 100-150 ezer euróra saccolják. Azt azonban még nem tudni, ki fogja kifizetni az összeget.A Szamos Katasztrófavédelmi Felügyelőség állásfoglalása szerint a tűzoltókocsi riasztásra sietett, és nem volt hogy lássák a hótakaró alatti szökőkutat, követték a pórul járt furgon keréknyomát. Azzal érveltek, hogy a kivitelező kötelessége lett volna az építőtelep elkerítése.A szatmárnémeti újfőtéren átfogó felújítási munkálatok zajlanak, ennek részeként készül a szökőkút is. A területre gépjárműveknek behajtani tilos, mindössze a gyalogos forgalom számára nyitották meg a teret.A prefektúra közleményében "sajnálatos incidensnek" nevezte az ügyet, "amelyhez számos olyan tényező járult hozzá, amelyet az érintettek nem láthattak előre és nem kerülhettek el". Mint írták, "az okozott károkat a biztosítás fedezi, és a munkálatokat akkor fogják elvégezni, amikor az időjárási körülmények lehetővé teszik."„Megdöbbentő az egész eset, annál is inkább, mivel a belügyes sofőrök mind szatmáriak, a STS-sek itt dolgoznak a nagy házban (), ismerik a helyzetet. Vitathatatlan tény viszont: nem volt mit keressenek gépjárművel az építkezési területen. Az csak a gyalogosok számára van megnyitva” — nyilatkozta a Szatmári Friss Újságnakpolgármester.„Mélységesen el vagyok szomorodva. Ez a beruházás a szívügyem, minden részletére figyeltem, beleértve azt is, hogy milyen zene szóljon a víztánc során. Jogi és anyagi szempontból a polgármesteri hivatal nem felelős, nem vettük át a munkát" - tette hozzá.A szökőkút egyébként nagyrészt elkészült, a próbaüzemről készült felvételeket már korábban nyilvánosságra hozta az önkormányzat:A tér felújítási munkálatait végző cég vezetője,elmondta: a szökőkút 100%-ban meg lesz javítva, azt azonban még nem tudni pontosan, mikorra lesznek kész - ez függ az időjárástól, és attól is, hogy a megrongálódott alkatrészeket mennyi idő alatt sikerül pótolniuk.Fotó: képernyőmentés