Szerdától olthatók koronavírus ellen az 5 és 11 év közötti gyermekek is

Az 5-11 éves gyerekek szerdától kezdődően beolthatók koronavírus ellen az erre a célra fenntartott oltási központokban.



A gyerekeket a Pfizer/ BioNTech által gyártott Comirnaty oltással immunizálják, amelyet már korábban engedélyezték a 12 év fölötti kiskorúak esetében.A gyerekek oltásával foglalkozó központok listáját a következő internetes oldalon lehet megnézni: https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/.A koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) tájékoztatott, előjegyzéseket csak az oltási platformon P_Ped név alatt szereplő központoknál lehet kérni a szülőnek vagy a gyermek törvényes képviselőjének felhasználói fiókján keresztül.Az oltást azonban időpont kérése nélkül is fel lehet venni: jelentkezni lehet közvetlenül a gyermekeknek fenntartott oltóközpontoknál vagy a gyermekdózisokat is megrendelő háziorvosok rendelőjében.A szakemberek hangsúlyozzák:* a szülőnek vagy a kiskorú törvényes képviselőjének írásban beleegyezését kell adnia, hogy a gyermek megkapja az oltást, illetve ki kell töltenie a gyermekeknek szóló egészségügyi kérdőívet is; mindkét dokumentum modellje megtalálható az oltási platformon;* az 5-11 éves korosztály 10 mikrogramm oltóanyagot kap dózisonként a Comirnaty (a Pfizer/ BioNTech által kifejlesztett vakcina) oltásból, az első és a második dózis felvétele között 21 napnak kell eltelnie;* ha a gyermek az oltás első dózisát a 12. évének betöltése előtt kapja meg, de a második dózis felvételekor már betöltötte a 12-t, az adagnak második alkalommal is 10 mikrogramm oltóanyagot kell tartalmaznia.