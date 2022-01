Védelmi miniszter: a lakosság számára a legnagyobb veszélyt az energiaárak jelentik, nem a járvány vagy a háború

A miniszter a Cantacuzino Nemzeti Orvosi-katonai Kutatási és Fejlesztési Intézet 2021-es tevékenységének kiértékelő ülése után nyilatkozott.Megkérdezték tőle, hogy melyik a legnagyobb veszély Románia lakosságára nézve: a világjárvány, a háború vagy az energiaszámlák."Ezt nem könnyű megmondani, nincsenek olyan módszereink, amelyekkel ezeket a dolgokat értékelni tudnánk. Mindegyik területnek megvan a maga veszélyességi foka. A lakosság számára azonban jelenleg a legnagyobb veszélyt, úgy gondolom, az energiaszámlák jelentik, mert úgy tűnik, hogy a járvány energiája az utóbbi időben egyre csökken" - mondta Dîncu.Hozzátette, hogy "a lakosságot jobban érintik a számlák, mint a nemzetközi helyzet"."A lakosságot fenyegető veszélyekről beszéltem, nem beszéltem a Romániát fenyegető veszélyekről, a külső veszélyekről. Úgy értem, hogy ez a kérdés logikája. A lakosságot, és ezt most nagyon határozottan ki tudom jelenteni, inkább az energiaszámlák, semmint a nemzetközi helyzet érinti. Pontosan arra válaszoltam, amit kérdezett" - hangsúlyozta a védelmi miniszter.

