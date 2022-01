Rafila a mai fertőzési rekordról: nincs ok pánikra; az iskolákra vonatkozó szabályok nem változnak

- mondta. - Tudjuk, mi történt tavaly, amikor a rengeteg elhalálozás volt. Csak az első 11 hónapban 307 000 haláleset történt, ami rekordot jelent a világháborút követő időszakban.Jelenleg nincs ok a pánikra. Fontos, hogy mindannyian betartsuk a szabályokat. Ajánljuk a védőoltásokat, különösen a veszélyeztetett csoportok tagjai számára.Az iskolák nyitva maradnak a megállapított algoritmus alapján, azaz 3 eset alatt osztályszinten, iskolai szinten pedig amíg az osztályok fele nem kényszerül online oktatásra, jelenléti rendszerben folyik a tanítás".

Illetve hogy tervezik, hogy ezt az eljárást az egész országra kiterjesztik: a háziorvosok hétközben tesztelnek majd, hétvégén pedig a járóbetegeknek szánt vizsgálati központokhoz lehet majd fordulni. Ezeknek a központoknak a többsége már működőképes, és gyógyszerük is van: Favipiravir.Hangsúlyozta: nem mindenkinek kell vírusellenes gyógyszert szednie, és ez csak orvosi vizsgálat után adható.Arról is beszélt, hogy az egészségügyi igazgatóságokon keresztül megszervezték országos szinten a kórházi ellátást: "létezik egy rugalmassági terv, amely jelenleg 25 000 ágyat biztosít a COVID betegek számára. Több mint 1800 intenzív terápiás ágyunk van". Ugyanakkor lehetőség van a COVID-ágyak számának 20%-ról 30%-ra történő növelésére.

hogy tegnap megkezdték a háziorvosok is a vizsgálatokat.

"Számítottunk arra, hogy ma nagyon sok új eset lesz, hiszen első alkalom, hogy több mint 100 000 vizsgálatot végeztek el Romániában" - fejtegette.Elmondta: a megbetegedések száma aggasztó, viszont lehetett erre számítani az EU-tagállamok tapasztalatai alapján.Az esetek aránya hasonló ahhoz, ami más országokban is előfordul: Dánia - 43 000 eset 6 millió lakosra vetítve, 80%-os oltási arány mellett."Ezek nem meglepő adatok. Nagyjából erre számítottunk az omikron törzs esetén, mely sokkal fertőzőbb, mint a korábbi törzsek" - magyarázta Rafila.Aki arról is beszélt,